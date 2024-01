Mireille Calle-Gruber, Hélène Campaignolle (dir.), Pour une poétique de l'archive. Femmes de Claude Simon sur les peintures de Joan Miró

Quelle lectrice ou quel lecteur n’a rêvé de s’asseoir à la table de l’écrivain et de suivre les tracés tâtonnants de sa main ? Que dit le manuscrit du livre achevé et édité ? Que fait l’archive au cours de l’écriture ? Qu’est-ce qu’une œuvre littéraire et jusqu’où ?

Ce sont ces questions qui fondent le travail romanesque de Claude Simon : l’écrivain puise à des gisements langagiers révélateurs d’une archéologie de l’imaginaire ; il compose ses livres par assemblages de fragments hétérogènes, trouve ressource littéraire dans la plasticité des formes artistiques qu’il a pratiquées en peintre pendant plus de vingt ans. Un constant souci de l’archive l’habite dont témoigne la donation structurée de ses manuscrits à La Bibliothèque Littéraire Jacques Doucet. La présente étude des manuscrits de Claude Simon, replacée dès lors au cœur de la démarche de l’écrivain, offre une approche pluridisciplinaire : science archivistique et Humanités numériques constituent un sismographe détecteur des cheminements de l’analyse littéraire et artistique.

Cet ouvrage a valeur propédeutique et expérimentale : il montre en quoi la genèse de l’œuvre relève d’une poétique de l’archive, et comment cette réflexion collective est capable d’éclairer l’exigence d’une « vraie critique » dont Claude Simon affirme qu’elle « est aussi un art parmi les plus difficiles et les plus dangereux pour celui qui s’y adonne ».

—

Table des matières

Liminaire, Mireille Calle-Gruber et Hélène Campaignolle

Introduction, Mireille Calle-Gruber, Le récit de l’archive.

Annexes

L’édition originale de Femmes,

Joan Miró, Claude Simon, Femmes, Portfolio, Maeght éditeur, 1965

Hélène Campaignolle, La fabrique d’un livre. Femmes de Claude Simon (Maeght, 1965)

Annexes

Des manuscrits à l’édition numérique de Femmes

LES MANUSCRITS DE FEMMES ET LEURS TRANSCRIPTIONS

Manuscrit 1

Manuscrit 2

Tapuscrit 1

Tapuscrit 2

Hélène Campaignolle, Dans l’écheveau de l’écriture : tentative de description des manuscrits de Femmes

Florence Clavaud, Femmes de Claude Simon, du dossier génétique au site web d’édition numérique

Annexes

Mouvements migratoires des textes et des images dans l’écriture de Claude Simon

Hélène Campaignolle, Contre illustrer. Quelques-uns des liens transgressifs du texte simonien aux images mironiennes

Jeanne Castillon, Laissez parler les petits papiers. La petite histoire des gros titres de journaux dans le roman Histoire : une « écriture à collage »

Mireille Calle-Gruber, Harmoniques et plans de montage ou comment placer les doigts des pensées aux bons endroits

Annexes

Epilogue

Lecture de La Chevelure de Bérénice par Daniel Mesguich