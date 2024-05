Querelles. Penser par la dispute, de controverses médiévales en questions de médiévistes. Journée d'étude de Questes (en Sorbonne & en ligne).

Dans l’espace feutré des idées, les vertus d’une querelle fervente et enthousiaste ne sont plus à prouver. C’est dans le débat voire la discorde que se trouve l’intérêt des esprits ; la tempête de cerveaux crée un cadre pour mettre en avant de nouvelles pensées. De querelles médiévales en questions de médiévistes, c’est pour révéler le rôle essentiel des controverses dans les muances et les ruptures idéologiques du Moyen Âge à nos jours que Questes organise cette journée d’étude.

Nous proposons d’aborder des enjeux transversaux autour des querelles tout au long de la période, et de porter un regard d’ensemble sur la (ou les) pratique(s) médiévale(s) de l’argumentation. Et puisque nous postulons que les querelles étaient paradoxalement bénéfiques pour la pensée au Moyen Âge, nous souhaitons également adopter, au cours de l’événement, une démarche réflexive sur des problèmes méthodologiques de médiévistes, afin de contribuer pleinement à l’avancée, non seulement théorique, mais aussi pratique, de la recherche en études médiévales.

Vendredi 14 juin 2024, à partir de 9h15, en Sorbonne, salle G647.

journée si vous êtes extérieur à Sorbonne Université, veuillez vous inscrire à jequerellesquestes@gmail.com.

Comité d’organisation :

Emma Coutier (Sorbonne Université)

Cassandre Crespin (Sorbonne Université)

Louise Gay (Université Sorbonne Paris Nord)

Thibault Jouis (Sorbonne Université)

Nicolas Mazel (Université Lumière Lyon 2)



Comité scientifique :

Hélène Biu (Sorbonne Université)

Sarah Delale (Université de Louvain)

Michèle Gally (Université d’Aix-Marseille)

Murielle Gaude-Ferragu (Université Sorbonne Paris Nord)

Frédérique Lachaud (Sorbonne Université)

✲ Programme ✲



9h15-9h30 : Accueil

9h35-9h50 : Introduction par les organisateurs

9h55-10h45 : Conférence inaugurale par Sabine Rommevaux, (CNRS, SPHERE) « La dispute à la faculté des ars : pédagogie et innovation. »

11h00-11h25 : Disputatio

✲ Pause ✲

_____Session 1 : Querelles de médiévistique_____



1. de la découverte d’un fragment à la « redécouverte » d’une œuvre

arthurienne (problèmes philologiques)

11h30-11h50 : Emma Belkacemi-Molinier, « Qu'est-ce qu'un roman arthurien retrouvé ? Bilan historiographique à partir de parutions

récentes »

11h55-12h10 : Disputatio

✲ Pause déjeuner ✲



2. de la lecture des sources à l’analyse du texte narratif

14h15-14h35 : Pauline Ribera, « Les portraits de la reine Sancha de León (1018–1067) dans l’historiographie léonaise et castillane (XIe–XIIIe siècle) : contrastes et mise en perspective »

14h40-15h00 : Paul-Antoine Météier, « Cosmas de Prague et la querelle autour de l'État centre-européen »

15h05-15h20 : Disputatio



✲ Pause ✲

_____ Session 2 : Querelles du Moyen Âge_____



1. la querelle comme espace d’élaboration politique et institutionnelle



15h35-15h55 : Margaux Lemaire, « Usages usurpés » ou « bonnes coutumes » ? Autour d'une querelle entre Alfonse de Poitiers et les consuls de Toulouse (v. 1254–1270) »

16h00-16h20 : Cécile Barluet, « ‘Le même vent ne peut plaire à ceux dont l’objectif diverge’ : la querelle dans les sermons au concile de Bâle https://questes.hypotheses.org/(1431–1449) »

16h25-16h40 : Disputatio

✲ Pause ✲



2. la querelle comme outil d’interrogation et de redéfinition du genre



16h55-17h15 : Yuning Cheng, « Querelles courtoises, disputatio laïque : le « gab » dans les romans arthuriens en prose au XIIIe siècle »

17h20-17h40 : Valentine Ferreira, « Exhortations viriles : le manque de courage comme objet de querelle (VIe–XIe) »

17h45-18h00 : Disputatio



18h00-18h10 : Clôture de la journée par les organisateurs

19h00 : pour les intervenants et les Questeurs, restaurant dans le quartier, aux frais de chacun.

