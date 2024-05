Appel à contributions pour la revue Recherches en Langue et Littérature Françaises (Tabriz, Iran)

La revue de Recherches en Langue et Littérature Françaises (RLLF) est une revue littéraire semestrielle publiée par le Département de Français de l’Université de Tabriz (Iran). Elle entre dans sa 17ème année de publication et elle publiera prochainement son 33ème numéro. RLLF a pour finalité de diffuser les travaux de chercheurs en Langues et Littérature Françaises et de combler ainsi une lacune dans l’espace des publications scientifiques et littéraires spécialisées. Depuis sa création, il y a 17 ans, elle a été indexée dans plusieurs bases de donnée nationale et internationale (ISC : www.srlst.com), (www.SID.ir), Civilica, Google Scholar, MIAR, Epsco-Tok, Doaj, EPSCO host etc., et est accréditée à la fois par le ministère de la Science, de Recherches et de la Technologie iranien et par l’université de Tabriz.

Cette revue accepte les articles dont les sujets traitent surtout les études littéraires françaises contemporaines et extrêmes contemporaines, et l'enseignement de la langue française. Dans le souci de ne pas manquer les recherches des collègues étrangers d'expression française, et d’offrir espace de parole au plus grand nombre de chercheurs et professionnels partageant nos centres d’intérêt, nous vous invitons à nous envoyer au plus tard jusqu au 31 août 2024 des contributions inédites dans les domaines de la littérature française, de la linguistique, de la critique littéraire, ainsi que dans des domaines d'interférence qui peuvent engendrer des perspectives et des approches nouvelles.

Notre comité scientifique ainsi que la rédaction liront avec le plus grand intérêt vos contributions et contacteront seulement les auteurs des articles acceptés au courant du mois de septembre-octobre 2024.

RLLF publie des articles uniquement en français accompagnés obligatoirement d’un résumé, d’une liste de mots-clés et d’une très brève présentation de l’auteur, tout en langue française. Les documents Word à envoyer avant le 31 août 2024 à sajad.zafranchilar@gmail.com ou à nassadollahi@yahoo.fr devront respecter la feuille de style disponible sur le site de notre publication : http://france.tabrizu.ac.ir. Les articles ne dépasseront pas 15 000 caractères (résumés, note bibliographique et espaces compris).

Adresse :

Département de Français ,

Faculté des Lettres et Langues Etrangères

Université de Tabriz

51664 Tabriz

Iran