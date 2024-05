Claire Lechevalier, Brigitte Poitrenaud-Lamesi, Un besoin d'Homère. Usages contemporains d'une œuvre antique

Pourquoi avons-nous encore besoin d'Homère aujourd'hui ? Comment expliquer cette nouvelle actualité de l'Iliade et l’Odyssée et le phénomène de cristallisation auquel elles semblent donner lieu ? À travers une analyse de leurs réappropriations multiples dans la littérature et les arts contemporains, il s’agit de repenser les usages et les modalités du rapport à l’œuvre antique pour remettre en perspective les notions d’héritage et de patrimoine homériques dans le cadre d’une « littérature mondiale ».

Qu’en est-il des nouvelles formes de circulation, de citation des textes et de la tradition qui s’est constituée à partir de leur réception ? En quoi les œuvres homériques permettent-elles de représenter et de penser les crises et les interrogations de notre temps ? Comment l’art de l’aède peut-il être à la source d’une écriture fictionnelle moderne ? Bref, en quoi l’Iliade et l’Odyssée sont-elles encore agissantes dans la littérature, l’art et plus généralement le monde contemporains ?

Sommaire

Claire Lechevalier et Brigitte Poitrenaud-Lamesi

« Un besoin d’Homère »

« L’oralité est une tension vagabonde » : de quoi Homère est-il le nom ?

« The name stayed in my mouth » : tradition et transmission

« Mon nom est personne » : Homère et les crises de notre temps

Pierre Judet de La Combe, Claire Lechevalier, Franck Collin et al.

Entretien avec Pierre Judet de La Combe

Première partie. Voix poétiques

Ariane Ferry

Saisir l’émergence de l’épopée par la fiction : suites de l’histoire et/ou préquels de l’Odyssée (David Gemmell et Simone Bertière)

Ariane Eissen

Renouer avec l’oralité de l’aède : Omero, Iliade d’Alessandro Baricco, et L’Iliade des femmes. Récit homérique à deux voix de Daniel Mesguich et Emmanuel Lascoux

Sortir du livre : des yeux aux oreilles

Performance orale et théâtralité

Variations esthétiques et politiques à partir de l’épopée homérique

Anne Gourio

« Il est matière de son écho ». Homère en résonance dans Nostos de Maxime Hortense Pascal

« L’oralité est une tension vagabonde » (8)

À l’écoute des silences

Shirley Niclais

I do, I undo, I redo. Traversées homériques de l’œuvre de Louise Bourgeois

Lady is waiting (I do)

Forme et temps de la ruse (I undo)

L’art de raconter des histoires (I redo)

Deuxième partie. Homère par-delà la tradition ?

Sylvie Humbert-Mougin

Un « Homère américain » ? Sur quelques fictions récentes

Dan Simmons, le gardien du temple homérique

Le Chant d’Achille (2011) et Circé (2018) de Madeline Miller : Homère en partage

Une Odyssée de Daniel Mendelsohn (2017) : la nostalgie d’un Homère européen

Élodie Coutier

Mythographie et réécriture : l’Iliade dans la bande dessinée du XXIe siècle

Instruire et plaire : de la mythographie en bande dessinée ?

Autorité d’Homère, possibilités de la bande dessinée

Martina Stemberger

« The Greatest Fucking Masterpiece Ever Written Ever » : Homère dans la fanfiction de l’extrême contemporain

La fanfiction face au canon classique : facettes d’une rencontre

La fanfiction face aux réécritures autorisées : aspects d’une réception palimpsestique

Existe-t-il des fans d’Homère ? Aspects d’une poétique paradoxale

Magali Jeannin

Ulysse et l’Odyssée dans les adaptations jeunesse contemporaines : l’éternel retour du héros

Ulysse et l’Odyssée dans la littérature pour la jeunesse : bref historique et état des lieux contemporain

Une longue tradition de scolarisation dans la littérature empruntée et adressée

Ulysse et la rançon du mythe ?

Les ouvrages contemporains autour d’Ulysse : anthologisation et simplification

Ulysse et l’Éducation Nationale : une familiarisation sans risques ?

Pour une patrimonialisation effective d’Ulysse en littérature de jeunesse

Ulysse, contre-modèle de la figure du héros contemporain ?

Une nouvelle figure de l’errance ?

Des distanciations possibles ?

Conclusion

Troisième partie. « Méditerranée-Caraïbe »

Marco Doudin

Homère et ses métamorphoses chez Derek Walcott

Quels intertextes homériques ?

Homère, aède multiple

Homère et la mer

Conclusion : la tradition comme reconstruction

Cécile Chapon

De l’autorité poétique à la voix familière : Homère compagnon de route des poètes caribéens (Derek Walcott, Raúl Gómez Jattin)

Introduction

Homère apparu : scénographie de la performance

La voix du retour, le traducteur du chez soi

Franck Collin

Ulysse et la conscience poétique chez Walcott, Siméon et Ransmayr

Odyssée, 24

Ptoliporthios

Pénélope, une salope

Crépuscule des dieux

Quatrième partie. Métamorphoses des figures héroïques

Brigitte Urbani

Dernières transformations de l’Ulysse italien

Spécificité de l’Ulysse italien

Un étonnant retour en force dans l’entre-deux-siècles

Un souci didactique

Reconquérir Pénélope ou l’Ulysse de Luigi Malerba

Un voyageur insatiable, à la recherche de lui-même

Qui sont les héros ?

Actuelles, les légendes homériques ?

Silvia Fabrizio-Costa

Ulysse dans le troisième volume de la trilogie de V. M. Manfredi : Mon nom est personne

Une seconde Odyssée

Un jeu de superpositions temporelles

1973

1983

1993

Artemis Sofia Markou

Le roman La viajera de Karla Suárez : une réécriture moderne de l’Odyssée

Cinquième partie. Échos cinématographiques

Caroline Eades et Françoise Létoublon

Le Regard d’Angelopoulos sur l’Odyssée

Yann Calvet

L’Odyssée américaine

Réflexions sur l’héritage du modèle homérique dans 2001, l’Odyssée de l’espace (1968) de Stanley Kubrick et O’Brother (2000) de Joel et Ethan Coen

Le mythe de la frontière

Mythologies - 2001 : L’Odyssée de l’espace

Ô Muse ! Conte-moi l’aventure…

Herméneutique coennienne

Antoine Gaudé

Homère à Hollywood, ou la gestion de l’imaginaire héroïque dans le péplum contemporain

Culture visuelle héroïque contemporaine

Études de cas : le péplum hollywoodien des années 2000

Maximus (Gladiator, 2000)

Achille (Troie, 2004)

Alexandre (Alexandre, 2004)

Conclusion

