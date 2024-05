Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios HispánicosConvocatoria, nº 10 – 2024

Dirāsāt Hispānicas. Revista Tunecina de Estudios Hispánicos

Convocatoria / Call for Papers

N.º 10 – 2024

Dirāsāt Hispānicas es una revista científica editada por el Instituto Superior de Ciencias Humanas de Túnez de la Universidad El Manar (e-ISSN: 2286-5977).

Revista electrónica y de libre acceso con una periodicidad anual, Dirāsāt Hispānicas es un espacio de estudio, debate y reflexión que abarca las áreas geográficas de España, Magreb y América Latina. Con vistas a promover el diálogo multidisciplinar desde una perspectiva hispánica, sus páginas están abiertas a trabajos originales de historia, lengua y literatura, redactados en español, en francés y en inglés.

Dirāsāt Hispānicas forma parte de Latinoamericana (Asociación de revistas académicas de humanidades y ciencias sociales) y aparece indexada en EBSCO, SCOPUS (Elsevier), DOAJ, SJR. SCImago Journal & Country Rank, MLA (Modern Language Association Database), EMERGING SOURCES CITATION INDEX (Clarivate / Web of Science-Thomson Reuters), DIALNET (Universidad de la Rioja), REDIB, ERIH PLUS, INDEX ISLAMICUS (Brill), BASE, SHERPA/RoMEO, LATINDEX (Catálogo 2.0), INDEX COPERNICUS, EZB, WOLRDCAT, GOOGLE SCHOLAR, ROAD, THE KEEPERS, OpenAIRE, AFRICAN JOURNALS ONLINE, PIST.TN, CNUDST y MIAR.

Dirāsāt Hispānicas solicita para su próxima entrega (N.º 10 – 2024) artículos inéditos, dosieres completos (entre cuatro y ocho artículos) y reseñas bibliográficas que se ajusten a la temática y a las normas editoriales de la revista. El plazo para el envío de las contribuciones para la sección miscelánea estará abierto hasta el 31 de agosto de 2024. Tras una evaluación preliminar, los artículos se someterán a un proceso de revisión por pares (doble ciego) que correrá a cargo de dos expertos independientes y externos a la publicación.