Anne Larrory-Wunder, L'expression de la manière en allemand

Peu de travaux de linguistique ont été consacrés à la manière ; il s’agit d’une notion à la fois familière et mal circonscrite, relativement périphérique du discours grammatical ; l’étude de l’expression de la manière est souvent réduite au domaine adverbial. Ce travail entend apporter une contribution à la compréhension des phénomènes visés par cette catégorie en adoptant une perspective large d’observation d’une variété de phénomènes apparemment disparates : formes adverbiales mais aussi lexique verbal, structures comparatives, métaphores, « constructions » ou configurations complexes entre langue et discours et en recherchant une interprétation unifiée à ces phénomènes. Il met en lumière des aspects jusqu’à présent peu étudiés, voire totalement inexplorés, tels que les liens entre manière et norme, manière et perception, manière et intersubjectivité, manière et expressivité, manière et deixis spatiale.

