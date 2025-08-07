Sonia Goldblum, Discours de la "symbiose judéo-allemande" au XXe s.. Identités, mémoires et histoire

Sonia Goldblum

Discours de la « symbiose judéo-allemande » au XXe siècle. Identités, mémoires et histoire

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 60, 2025.

Retracer l’histoire de l’expression « symbiose judéo-allemande » impose d’analyser les débats auxquels elle a donné lieu à partir des années 1960 et la manière dont elle s’est progressivement imposée dans les discours sur l’histoire, la culture et l’identité des Juifs d’Allemagne.

Existe également en version reliée - EAN 9782406185925 - au prix de 86 EUR