Essai
Nouvelle parution
Sonia Goldblum, Discours de la

Sonia Goldblum, Discours de la "symbiose judéo-allemande" au XXe s.. Identités, mémoires et histoire

  • Paris, Classiques Garnier, coll. "Constitution de la modernité", 2025
  • EAN : 9782406185918
    • DOI : 10.48611/isbn.978-2-406-18593-2
  • 319 pages
  • Prix : 39 EUR
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Classiques Garnier)

Sonia Goldblum

Discours de la « symbiose judéo-allemande » au XXe siècle. Identités, mémoires et histoire

Paris, Classiques Garnier, coll. « Constitution de la modernité », n° 60, 2025.

Retracer l’histoire de l’expression « symbiose judéo-allemande » impose d’analyser les débats auxquels elle a donné lieu à partir des années 1960 et la manière dont elle s’est progressivement imposée dans les discours sur l’histoire, la culture et l’identité des Juifs d’Allemagne.

Table des matières…

Existe également en version reliée - EAN 9782406185925 - au prix de 86 EUR