Anne Castaing

Littératures de la Partition de l’Inde (1947-2013). Les témoignages paradoxaux

Paris, Classiques Garnier, coll. « Perspectives comparatistes », n° 153, 2025.

Cette enquête sur la littérature de la Partition de l'Inde (1947) interroge les effets de cet événement de l'histoire de l'Inde et de l'Asie du Sud. S’appuyant sur des nouvelles, romans et poèmes comme autant de « témoignages paradoxaux », elle interroge le dialogue fécond entre la littérature et l’histoire pour rendre compte des violences et des déplacements de masse.

Table des matières…

—

Existe également en version reliée - EAN 9782406187936 - au prix de 86 EUR.