Camille Schaer, La bande dessinée dans l'enseignement du français en Suisse. Analyse du rapport à un média controversé

Lorsqu’on les interroge, nombreux sont les enseignants et les enseignantes qui attribuent un potentiel didactique à la bande dessinée. Celle qui est désormais considérée comme le « neuvième art » aurait beaucoup à apporter à l’enseignement du français, dans son contenu comme dans sa forme, aux élèves comme aux pédagogues. Pourtant, elle reste bien souvent à l’écart des corpus enseignés. Pourquoi ce rejet ? Comment l’aider à franchir le seuil symbolique des salles de classes ?

Ces deux questions fondent l’étude de Camille Schaer, qui a élaboré une véritable recherche collaborative pour y répondre. Cet ouvrage explore la manière dont les enseignants et enseignantes du secondaire construisent leur rapport à la bande dessinée et l’intègrent dans leurs pratiques pédagogiques. À travers une recherche de terrain menée en Suisse romande, l’autrice analyse les dilemmes et les enjeux liés à l’utilisation de ce média en classe : sa place dans les programmes, les outils d’enseignement ou encore les modes d’évaluation. En s’appuyant notamment sur l’étude de Persepolis de Marjane Satrapi et de Wonderland de Tom Tirabosco, ce livre interroge les apports de la bande dessinée dans le développement des compétences en littératie médiatique multimodale.

Ouvrage également disponible en OpenAccess…

Camille Schaer a soutenu une thèse de doctorat en 2023, portant sur le rapport à la bande dessinée chez les enseignant.es de français en Suisse romande. Dans le prolongement de cette recherche, elle donne des formations sur l'enseignement de la bande dessinée en français et en italien. Elle enseigne actuellement ces deux disciplines dans un gymnase vaudois.

Sommaire

Introduction

Première partie. La bande dessinée comme objet d’enseignement

1 Qu’est-ce que la bande dessinée ? – 2 Contexte historique et culturel – 3 Apports et écueils de l’enseignement de la bande dessinée – 4 La place de la bande dessinée sur le terrain – 5 Les instructions officielles suisses romandes – Conclusion

Deuxième partie. Conceptualisation du rapport à la bande dessinée

1 Définir la bande dessinée : perspectives actuelles – 2 La bande dessinée comme outil de littératie médiatique multimodale – 3 Du « rapport à » au rapport à la bande dessinée

Troisième partie. Cadre méthodologique

1 Fondements épistémologiques et méthodologiques – 2 La collaboration – 3 Construction du matériel empirique – 4 Planification des séquences – 5 Le traitement et l’analyse du matériel empirique

Quatrième partie. Présentation des résultats

1 Temps 1 : amont de la planification – 2 Temps 2 : planification de la séquence – 3 Temps 3 : enseignement de la séquence

Cinquième partie. Construction d’un rapport à la bande dessinée

1 Deux plans et cinq dimensions au fil du temps – 2 « Évolution » et interrelations – 3 Dilemmes des enseignant·es – Conclusion et perspectives

Bibliographie

Annexes

1 Guides d’entretien – 2 Planification de la séance dédiée à l’eye tracking (secondaire II) – 3 Dossier didactique sur Persepolis (secondaire I, version remaniée)

Bibliographie des oeuvres citées et reproduites dans le dossier didactique.