Carlo Alberto Petruzzi, Carmelo Bene à Cannes (1969-1973)

Entre 1969 et 1973, le comédien, metteur en scène, réalisateur et écrivain italien Carmelo Bene (1937-2002) a présenté ses films à Cannes, d’abord à la « Quinzaine des Réalisateurs », puis en « Sélection officielle » du Festival. Cette présence régulière sur la Croisette a largement contribué à la diffusion de son œuvre en France.

Ce volume réunit, pour la première fois, des entretiens avec des personnalités qui ont joué un rôle majeur dans la promotion et la connaissance de son œuvre dans le monde francophone : Pierre-Henri Deleau, Jean-Paul Manganaro, Jean Narboni et Noël Simsolo.

Deux chapitres sont enfin consacrés à des œuvres moins connues de la production de Carmelo Bene : le court-métrage Ventriloquio, aujourd’hui disparu, ainsi que le Don Quichotte parisien, joué au Théâtre Marigny de Paris en 1970.

Le volume contient aussi des photographies inédites de l’Archivio Papi Cipriani.

