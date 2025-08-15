Mohamed El Khatib, Tiago Rodrigues. Un discours de moins

À l’invitation de France Culture, Mohamed El Khatib a initié en 2019 une série de portraits d’artistes qui ont marqué le théâtre ou le cinéma. Après celui d’Éric Elmosnino, voici l’itinéraire de Tiago Rodrigues. Ce portrait retrace l’itinéraire de Tiago Rodrigues, depuis son enfance et sa jeunesse au Portugal, en passant par ses débuts comme acteur, puis metteur en scène et auteur au sein de sa compagnie Mundo Perfeito fondée avec Magda Bizarro en 2003, jusqu'à ses premiers succès parisiens à la direction du Festival d’Avignon. Mohamed El Khatib pose un regard original sur le parcours et les engagements politiques et artistiques d’une personnalité incontournable du théâtre européen.

« La division du travail théâtral génère beaucoup d’intermédiaires entre une pensée, sa formulation et sa traduction scénique. Mais parfois, pour le meilleur et pour le pire, des artistes écrivent, mettent en scène et jouent. Lors d’un précédent portrait, j’avouais me méfier des acteurs, il me faudrait ajouter que je me méfie tout autant des metteurs en scène et plus encore des auteurs dramatiques… » (Mohamed El Khatib.)

Ce texte a été enregistré par France Culture le 12 juillet 2024 lors du Festival d’Avignon. Avec Tiago Rodrigues et Mohamed El Khatib ; Damien Naert, à la trompette ; et les voix de Frédéric Mitterrand et de la fille de Tiago Rodrigues.

