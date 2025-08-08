Giuseppe Saponaro, L’éclipse de la nature. Entre Husserl et Kandinsky

Traduction de Bernard Barsotti

Avec un texte de Husserl inédit en français : "La phénoménologie pure, son champ de recherche et sa méthode".

Ce livre de Giuseppe Saponaro, paru en 2001 en Italie, méritait une traduction qui en prolonge l’élan salutaire. Le philosophe devenu peintre sul serio (pour de vrai) nous offre à lire un essai qui, contrairement à bien des ouvrages d’esthétique dont l’objet semble sans consistance et la logique sans force, croise réellement le savoir pratique et la réflexion philosophique.

Voilà donc un livre pour tous ceux, professeurs et étudiants des Beaux-Arts, philosophes, esthéticiens et amoureux de l’art, convaincus que le Beau et le Vrai se marient, et qui cherchent la raison de cette alliance libératrice. Il ne déplaira qu’au philosophe pour qui l’œuvre d’art est un simple support herméneutique et à l’artiste qui n’aime pas se voir rappeler qu’une Nature existe…

Kandinsky et Husserl, éclairés par une analyse croisée phénoménologique et picturale, nous conduisent avec force devant «la tâche de la vision pure et de la pensée pure, conditions essentielles de tout renouveau culturel authentique».

Sommaire…