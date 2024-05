Colloque international : l’Africa de Pétrarque :

lectures anciennes et nouvelles

Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin 2024 à l’École française de Rome à Rome, 62, Piazza Navona

À l’orée de sa vie d’écrivain, Pétrarque avait entamé l’écriture de l’Africa, épopée en hexamètres latins narrant la victoire de Scipion l’Africain sur Carthage lors de la deuxième guerre punique. Sur le modèle de Virgile et de son Énéide, il la concevait comme son chef d’œuvre, mais ne l’acheva jamais, malgré l’impatience de son entourage. Une fois passée l’effervescence suscitée par sa publication posthume à la toute fin du XIVe siècle, ce récit désenchanté et inquiet du triomphe de Rome sur le monde, aux accents philosophiques et spirituels, aux élans lyriques et dramatiques, fut rapidement éclipsé par le reste de l’œuvre de Pétrarque. Après une longue période d’oubli, c’est au tournant du XIXe et du XXe siècles que les érudits s’emparèrent de nouveau de l’Africa et qu’ils réalisèrent les premières éditions et traductions de l’intégralité de l’œuvre, en France et en Italie. Puis sa réception dépassa le cercle universitaire, dans un essor lié sans équivoque à la montée du nationalisme et de l’impérialisme italiens.

Le présent colloque international s’inscrit dans le regain d’intérêt pour cette œuvre, sensible depuis quelques décennies, et plus spécifiquement dans le projet « Affrica : l’Africa de Pétrarque – édition, traduction, lectures », qui réunit une équipe pluridisciplinaire depuis septembre 2022 et vise à élaborer une édition numérique de ce texte ouvert. Cette rencontre espère apporter des perspectives inédites, appuyées notamment sur les apports des humanités numériques et sur les outils fournis par les études de réception, les études de genre et les études postcoloniales, au croisement de la poétique, de la philologie et de l’histoire littéraire, culturelle et politique.

Un colloque organisé par :

Mathilde Cazeaux (ENS de Lyon)

Paul Gwynne (American University of Rome)

Sarah Orsini (Université Grenoble-Alpes)

Adriano Russo (Ecole française de Rome)