Visualiser les récits de voyage à l’ère du numérique : approche interdisciplinaires (Lille & en ligne)

« Visualiser les récits de voyage à l’ère du numérique : approche interdisciplinaires »,

à l'initiative de l'unité de recherche Alithila (Université de Lille)

cofinancé par la MESHS Lille Nord de France et Humanistica,

les 30 et 31 mai 2024 à l'université de Lille

site de Pont-de-Bois (Maison de la Recherche, bâtiment F, salle des colloques).

Programme

Jeudi 30 mai 2024

9h30 - Ouverture du colloque et accueil des participants

PREMIÈRE SESSION : Réflexions littéraires autour du récit de voyage

Présidence de séance : Rebecca LEGRAND (Université de Lille)

10h00 - Laura NGUYEN (Université Lumière Lyon) : Évolution du récit de voyage au Mexique et cartographie littéraire : regards contemporains

10h30 - Tingxiao HU (EHESS) : Cartographie numérique et imaginaire poétique sous la plume de Michèle Métail

11h00 - Liouba BISCHOFF (ENS de Lyon) : La revue Viatica face au tournant des SIG : état des lieux et perspectives

11h30 - Questions et discussion

12h00 - Pause déjeuner

13h30 - Conférence plénière de Ioana GALLERON (Université Sorbonne Nouvelle) : « A map is not enough » : pour une ontologie du voyage à l’ère du numérique

14h30 - Pause café

DEUXIÈME SESSION : Édition numérique des récits de voyage

Présidence de séance : Matthieu MARCHAL (Université de Lille)

15h00 - Delphine GLEIZES, Anne GARCIA FERNANDEZ et Arnaud BEY (Université de Grenoble-Alpes) : Visualiser l’espace insulaire, du carnet d’excursion au roman hugolien avec le projet Carto Hugo

15h30 - Thibaud MARTINETTI et Christian MOREL (Université de Neuchâtel) : Le site web Aubletia : un projet d’édition et de cartographie numériques des récits de voyages du botaniste Jean-Baptiste Christophe Fusée-Aublet en Guyane française (1762-1764)

16h00 - Questions et discussion

20h00 : Dîner

Vendredi 31 mai 2024

10h00 - Conférence plénière de Philippe GAMBETTE, Caroline TROTOT, Fanny BOUTINET et Nicole DUFOURNAUD (Université Gustave Eiffel) : Visualiser les itinéraires historiques de récits de voyages féminins

11h00 - Pause café

TROISIÈME SESSION : Récit de voyage et interdisciplinarité

Présidence de séance : Alice DANCERELLE-BOURLON (Université de Lille)

11h15 - Stéphanie MARTY (Université Paul Valéry) : Récits de voyages et influenceurs : recourir au corpus numérique pour saisir les récits de voyage contemporains

11h45 - Sabrina MESSING (Université de Lille) : Écrire le voyage en famille – Des récits précurseurs de la famille Mahuzier aux productions contemporaines : permanences et évolutions

12h15 - Questions et discussion

12h30 - Pause déjeuner

QUATRIÈME SESSION : Outils numériques pour la cartographie des récits de voyage

Présidence de séance : Karolina SUCHECKA (Université de Lille)

14h00 - Anastasia AKSENOVA (Université Lyon 2) et Evgenij AKSENOV : Répertoire en ligne des récits de voyage russes en Égypte (1801—1917)

14h30 - Camilla CAVICCHI, Elena MURAROTTO et Marco TOGNON (Université de Padoue) : Echos. Sound Ecosystems in Travelogues. A georeferenced Web App for the description of musical events

15h00 - Questions et discussion

15h30 - Conclusion et clôture du colloque

