George Sand : Vivre, penser, écrire le temps

24e Colloque international George Sand Association

22-24 mai 2024

—

Programme

MERCREDI 22 MAI

Université Lumière Lyon II

Amphithéâtre de la MILC

(Maison Internationale des Langues et des Cultures)

9h15 - Accueil

10h00 - Ouverture officielle du colloque

10h05 - Olivier Bara, Claire Barel-Moisan, Claudine Grossir (IHRIM Lyon2/CNRS/Sorbonne Université)

Introduction

Matin : Affronter le temps

L’écriture et le temps

Présidence de séance : Agnese Silvestri

10h25 - Béatrice Didier (ENS Ulm)

Temps où est ta victoire ? L’écriture et le temps : une lutte corps à corps

10h50 - Marie Priester (Université Paris-Est Créteil)

Essayer l’écriture comme passe-temps ? Le Voyage en Auvergne (1829) premier essai de George Sand

11h 15 - Discussion suivie d’une pause

Temporalités au féminin

Présidence de séance : Christine Planté

11h40 - José-Luis Diaz (Université Paris Cité)

L’année 1833 : petite encyclopédie des temporalités sandiennes

12h05 - David Powell (Hofstra University)

Le temps pour comprendre : la durée d’une réflexion de femme - Indiana et Antonia

12h30 – Discussion suivie d’une pause

Après-midi

14h15 – Conférence de Christine Planté (Université Lyon 2. IHRIM)

Sur quelques figures récurrentes du rapport au temps

14h45 – Discussion

Rythmes biologiques

De l’enfance à l’âge adulte

Présidence de séance : Brigitte Diaz

15h00 - Zoé Commère (INSPE Amiens-Université de Picardie Jules Verne)

Écrire l’enfance : quelques personnages d’enfants dans les fictions sandiennes

15h25 - Alain Vergnioux (Université de Caen Normandie)

George Sand et l’éducation : moderne ou antimoderne ?

15h50 - Discussion suivie d’une pause

L’expérience de la vieillesse

Présidence de séance : Pascale Auraix-Jonchière

16h15 - Carmen Figuerola (Université de Leida)

Détresse ou sagesse ? La représentation du vieillir d’après George Sand

16h40 - Sophie Ménard (Université de Montréal)

George Sand, « l’intime connivence » d’une grand-mère avec le temps

17h05 - Lara Popic (Toronto Metropolitan University)

Temporalité et expérience dans les Contes d’une grand-mère

17h30 - Discussion.

—

JEUDI 23 MAI

Musée des Beaux-Arts de Lyon

Auditorium

9h00 - Accueil

9h15 - Conférence de François Vanoosthuyse (Université de Rouen Normandie)

Histoires d’ouvriers dans « le courant du siècle »

10h00 - Discussion

Matin : L’art du récit, le récit des arts

Rythmes narratifs

Présidence de séance : François Kerlouégan

10h15 - Alex Lascar (Sorbonne Université)

Rythmes narratifs dans le roman sandien des Maîtres sonneurs (1853) à La Confession d’une jeune fille (1865)

10h40 - Claudie Bernard (New York University)

Concordance et discordance des temps dans le roman épistolaire sandien

11h05 – Discussion suivie d’une pause

Quand les arts de la scène donnent le tempo

Présidence de séance : Arline Cravens

11h30 - Tessa Ashlin Nunn (École Normale supérieure de Lyon)

L’image-temps et la danse chez George Sand, une rupture avec les gestes rationnels

11h55 - Yuliia Kotova (Université Paris Nanterre)

Dramaturgie de la conversation dans le théâtre bref de George Sand

12h20 – Discussion suivie d’une pause

Après-midi : Le temps de la scène

Le temps de la création dramatique

Présidence de séance : Catherine Masson

14h30 - Mariette Delamaire (Sorbonne Université)

George Sand et le théâtre de l’éphémère

14h55 - Laurène Haslé (École Pratique des Hautes Études)

De l’évocation à la représentation, le temps d’une création de George Sand au Théâtre du Gymnase

15h20 – Discussion suivie d’une pause

Scènes du temps moderne

Présidence de séance : Rachel Corkle

15h45 - Marjolaine Forest (Université Lyon 2. IHRIM)

Écrire « à la volée » : les lettres de GS à Marie Dorval (1832-1848) et Pauline Viardot (1839-1849) aux rythmes de la modernité

16h10 - Aimée Boutin (Florida State University)

Train, accélération et décélération chez Sand

16h35 - Discussion

17h - Visite du Musée

(réservée aux membres du colloque)

18h30 - Concert-lecture à l’auditorium du musée

(ouvert au public)

20h - Dîner du colloque : Restaurant les Adrets, Vieux-Lyon (Lyon, 5e)

(réservé aux membres du colloque)

- Remise du prix de thèse décerné par la George Sand Association -

—

VENDREDI 24 MAI

École Normale Supérieure de Lyon

Amphithéâtre Descartes

9h30 - Accueil

Matin : Du présent au passé

Un siècle en tension

Présidence de séance : Catherine Mariette-Clot

9h45 - Brigitte Diaz (Université Caen Normandie)

« Un siècle à la dérive » ou le temps suspendu

10h10 - Agnese Silvestri (Université de Salerne)

George Sand, une pensée démocratique de l’Histoire

10h35 – Discussion suivie d’une pause

Temporalités historiques

Présidence de séance : Claudie Bernard

11h - Rachel Corkle (City University of New York)

L’Histoire peut-elle être racontée ? L’Historicité tardive des romans de Sand

11h25 - Mary Rice-De Fosse (Bates College)

La perception du temps historique au prisme de la temporalité humaine : fictions de la révolution

11h50 - Apolline Pernet (Princeton University)

Instant rouillé, temps historique et saisons rurales : trois modes du temps dans les romans champêtres

12h15 - Discussion

Après-midi : Au-delà du temps humain

Temps géologiques

Présidence de séance : François Vanoosthuyse

14h - Pascale Auraix-Jonchière (Université Clermont Auvergne)

Phénoménologie naturelle et temporalité : « vivre, penser, écrire » la roche

14h25 - Tristan Tailhades (Université Gustave Eiffel)

« Merveilleuses transformations » : géologie et pensée du temps chez George Sand

14h50 – Discussion suivie d’une pause

Temporalités poétiques

Présidence de séance : David Powell

15h15 - Étienne Poirier (Université Mc Gill)

Écrire au temps présent : l’art romanesque selon Sand

15h40 - Isabelle Naginsky (Tufts University)

Les entrailles ou le vent de la harpe ? Les deux temps de l’inspiration poétique selon Sand

16h05 - Margaret Miner (University of Illinois)

Vers un travail quotidien : Sand et l’apprentissage fantastique du temps

16h30 - Discussion

16h45 - Olivier Bara, Claire Barel Moisan, Claudine Grossir (IHRIM CNRS/Lyon II et Sorbonne Université)

Conclusion et clôture du colloque

—

Organisation scientifique : Olivier Bara, Claire Barel-Moisan, Claudine Grossir

Comité scientifique : Pascale Auraix-Jonchière (Université Clermont Auvergne), Olivier Bara (Université Lyon 2), Claire Barel-Moisan (CNRS), Rachel Corkle (City University of New York)), Arline Cravens (Saint-Louis University), Brigitte Diaz (Université Caen Normandie), Claudine Grossir (Sorbonne Université), François Kerlouégan (Université Lyon 2), Pratima Prasad (University of Massachussetts, Boston), Damien Zanone (Université Paris Est Créteil).

Organisation administrative : Jelila Belhaj (IHRIM)

Affiche et programme : Louise Huguin (IHRIM)

—

Lieux

Université Lyon 2

Amphithéâtre de la MILC

35 rue Raulin

69007 Lyon

Musée des Beaux-Arts de Lyon

20 place des Terreaux

69001 Lyon

ENS de Lyon

Amphithéâtre Descartes

15 parvis René Descartes

69342 Lyon

Journée de colloque au musée des Beaux-Arts (23 mai)

Entrée gratuite pour les étudiants et le corps enseignant

6 euros pour le public extérieur

Inscription et réservation obligatoires :

https://mba-lyon.tickeasy.com/fr-FR/accueil

L’entrée est libre pour les deux autres journées (22 et 24 mai).