Analyser la réception au prisme du genre : volet 2 (Lyon)

Second volet du colloque "Analyser la réception au prisme du genre. Redécouvertes, réappropriations et relectures d'autrices aux XXe-XXIe siècles".

Le premier s’était tenu à l’Université Paris-Est Créteil le 8 décembre 2023 ; ce second volet se tient à Lyon, les 6 et 7 juin 2024.

Organisation :

Camille Islert (ENS de Lyon, HISOMA)

Aurore Turbiau (Université Lyon 2 Lumière)

Yannick Chevalier (Université Lyon 2 Lumière)

Colloque soutenu par l'IRHIM et HISOMA (ENS), et par Passages XX-XXIe (Lyon 2 Lumière).

La visibilisation des autrices ou des femmes artistes se fait aujourd’hui dans le cadre d’un renouvellement important de la pensée et du mouvement féministes, médié par des initiatives éditoriales, journalistiques, institutionnelles et/ou militantes. La "redécouverte" contemporaine d’autrices et d’artistes est dès lors prise dans un contexte spécifique, traversé à la fois par la volonté de sortir certaines figures de l’ombre et par l’apparente nécessité de les mettre en cohérence avec les discours dominant la pensée féministe contemporaine. Cette tentation, qui procède parfois d’un sentiment d’urgence, peut être interrogée : les logiques de réception qu’elle entraîne, qui ne sont en réalité pas propres à la période contemporaine, ont un certain nombre de conséquences sur l’articulation des discours que l’on peut tenir sur les autrices et sur leurs œuvres. Cette journée d’étude propose d'établir un état des lieux des imbrications et des éventuels conflits entre enjeux politiques de la littérature et phénomènes de réception de l’histoire littéraire des femmes.

—

Programme :

JEUDI 6 JUIN (Université Lyon 2, campus des berges, salle Léonie Villard dans le Palais Hirsch)

13h45 : accueil

14h : Camille Islert (ENS de Lyon), Aurore Turbiau (Lyon 2 Lumière) - Introduction

14h50 - 15h40 : Christine Planté (Université Lyon 2 Lumière) - Toutes féministes ?

Pause café

15h50 - 16h40 : Xavier Luce (Sorbonne Université) - Maryse Condé : "On ne naît pas écrivain antillais, on le devient"

16h40 - 17h30 : Lucile Dumont (EHESS) - Par-delà les « mauvaises réceptions »: propositions théoriques pour une analyse de la réception au prisme du genre.

—

VENDREDI 7 JUIN (ENS Lyon, site Descartes, salle Desanti D2-034)

9h15 : accueil

9h30 - 9h50 : Court mot d’introduction C. Islert & A. Turbiau (quelques mots sur la veille, les conclusions de la veille, la présentation de la journée, etc.)

9h50 - 10h40 : Yannick Chevalier (Université Lyon 2 Lumière) - Pour des études de réception rapprochée

10h40 - 11h30 : Carla Robison (Sorbonne Université) - Peut-on parler de littérature d’avortement ?

Pause

11h 40 - 12h30 - Christine Détrez (ENS Lyon) - Shojos, crush et vernis à ongles : comment relire les pratiques culturelles genrées

Repas

14h30 - 15h20 : Mathilde Roussigné (Sorbonne Nouvelle) - La reproduction littéraire : Terrains, méthodes, théorie

15h20 - 16h10 : Yolaine Parisot (UPEC) - L'éthique du care dans la réception de la fiction postcoloniale

16h10 - 17h : Marie-Jeanne Zenetti (Université Lyon 2 Lumière) - Un « Feminist Gaze » sur la littérature. Que fait #MeToo à la critique littéraire ?