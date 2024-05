Le religieux et ses formes discursives et rituelles de manifestation (revue Interstudia)

À une époque où l’homme moderne et contemporain est de plus en plus soucieux de dompter l’intelligence artificielle et de se conduire en démiurge, nombreux sont ceux qui continuent à s’intéresser et à écrire sur les manifestations discursives du phénomène religieux, dans de nombreuses langues-cultures. Dans la littérature et les arts, la thématique religieuse continue d’être non seulement présente, mais aussi et surtout très fertile et toujours actuelle. Mentionnons seulement le succès enregistré par des films comme Marie Madeleine de Garth Davis (2018), Tu ne tueras point de Mel Gibson (2016), Paul Apôtre du Christ d’Andrew Hyatt (2018), Jésus, l’enquête de Jon Gunn (2018), Risen – La Résurrection du Christ de Kevin Reynolds (2016), La Prière de Cédric Kahn (2018), ou Les deux papes de Fernando Meirelles (2019).

En même temps, le nombre de plus en plus croissant de traductions de livres de spiritualité qui paraissent chaque année en Roumanie et en France témoigne de l’ampleur d’un intérêt évident pour la problématique religieuse.

Les contributeurs du numéro 36 de la revue Interstudia sont conviés à oser aborder le paradigme religieux dans toute sa complexité, en essayant d’étudier ses dimensions plurielles et polymorphes, ses formes diverses de manifestation, discursives ou rituelles.

Plusieurs axes de réflexion et d’analyse pourraient être envisagés, dont nous vous suggérons ici seulement quelques-uns :

- L’actualité des recherches religieuses à l’époque contemporaine, dans divers espaces culturels ;

- Études des manifestations discursives du langage religieux ;

- Études des manifestations rituelles du phénomène religieux ;

- Exégèses et herméneutique bibliques ;

- Traductions religieuses et éthique des traducteurs/traductrices ;

- Terminologies religieuses ;

- Enseigner le religieux de nos jours dans différentes cultures ;

- Comprendre et décrire le religieux : études d’anthropologie religieuse.

- Actualité et défis de la foi.

Nous vous invitons donc à écrire, décrire, traduire ou interpréter le discours religieux et à nous envoyer vos textes, rédigés exclusivement en langue française, aux adresses électroniques suivantes :

felidumas@yahoo.fr

simina_mastacan@yahoo.com

—

Calendrier

· Soumission des articles: le 10 juin 2024

· Notification du comité scientifique: le 1er septembre 2024

· Soumission de la version finale des articles : le 10 octobre 2024

· Publication prévue : novembre 2024

Indexation : Erih+, CEEOL; INDEX COPERNICUS; FABULA; KVK; EBSCO, Linguist List, Miar.

Les auteurs doivent respecter les normes rédactionnelles de la revue: https://interstudia.ub.ro/pages/author

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez visiter le site de la revue

Interstudia (ub.ro)