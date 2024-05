Journée d'étude annuelle des doctorant·e·s du LARCA (Paris Cité)

Journée d’études des doctorant·e·s du LARCA (Université Paris Cité) :

Présentation des travaux en cours des doctorant·e·s et ateliers méthodologiques.

16 mai 2024, 9h-18h, Campus des Grands Moulins, 8 place Paul Ricoeur, bâtiment Olympe de Gouges, salle 830.

9h-9h30 | Café et mot d’accueil avec Cécile Roudeau, directrice du LARCA

9h30-11h | Travaux en cours des doctorant·e·s

Emma Bauer (dir. Ariane Hudelet et Monica Michlin) : « État de l’art sur la représentation du Sud des États-Unis dans les fictions audiovisuelles : la construction du hillbilly ».

Quentin Lacombe (dir. Jean-Christian Vinel et Romain Huret) : « La formation des travailleuses sociales noires à Atlanta au XXe siècle : bilan d’une première consultationd’archives (Atlanta School of Social Work) ».

Harrison Patten (dir. Martine Beugnet et Emmauelle Delanoë-Brun) : “Necessity Has No Law: Brawl in Cell Block 99 and the Counterfeit Aesthetics of Trumpian Populism.”

11h-11h30 | Pause

11h30-12h30 | Travaux en cours des doctorant·e·s

Clara-Louise Mourier (dir. Cécile Roudeau et Thomas Dutoit) : « Écrire et/ou contester le “naturel” : Mizora, or A Prophecy, une utopie de Mary E. Bradley Lane (1880-1881) ».

Jason Quidoz (dir. François Vergniolle de Chantal) : “Trust in Government and Welfare Benefits: Odd Sightings in the 2020 American National Election Survey.”

12h30-14h | Déjeuner pour les participant·e·s

14h-15h | Marie-Pierre Burquier : Atelier finir sa thèse : rendre, imprimer, soutenir.

15h-16h30 | Catherine Bernard et Yves Figueiredo : Atelier écrire un article scientifique.

16h30-17h | Pause

17h-18h | Edouard Marsoin et Quentin Lacombe : Atelier écrire une recension et un compte-rendu.

18h30 | Pot au French Eyes, 5 Place Jean-Michel Basquiat, 75013 Paris.