Sur René Depestre (revue Interculturel Francophonies)

Interculturel Francophonies est une revue semestrielle monographique consacrée aux cultures et littératures d’expression française publiée par l’Alliance Française de Lecce (Italie). Le numéro à paraître à l’été 2025 sera consacré à René Depestre, l'un des titans de l'Histoire et de la culture haïtiennes.

L'Œuvre de Depestre est immense et sa biographie étonnante. Ce numéro ne se penchera pas uniquement sur le côté littéraire, mais voudrait explorer les nombreux liens tissés par ce pilier "géo-libertin" de la littérature haïtienne et mondiale. C'est pour cela que le projet se propose d'inclure plusieurs formes de contribution (articles, témoignages, entretiens, inédits etc.) et tous les domaines de recherche associés à René Depestre (littérature, histoire, anthropologie, sociologie, etc.), y compris l'interconnexion d'approches différentes et/ou de nouvelles perspectives.

Calendrier :

- Envoi des propositions (titre, résumé d'environ 300 mots, notice bibliographique) à Sara Del Rossi (s.del-rossi@uw.edu.pl) avant le 15 juin 2024;

- Article à remettre avant le 15 septembre 2024;

- Parution prévue : juin 2025.