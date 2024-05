20th/21st Century French and Francophone Studies International Colloquium: Justice (Greensboro, USA)

20th/21st Century French and Francophone Studies International Colloquium

UNC Greensboro

Marriott Greensboro Downtown

27-29 mars, 2025

Appel à contributions

Justice

Ce colloque s’engage dans un dialogue transatlantique à propos des enjeux complexes de la justice et de l’inclusion dans le contexte français et francophone. 2025 est une année clef qui marque des anniversaires importants dont : les élections où les Françaises ont voté pour la première fois (1945), le début du Mouvement de libération des femmes (1970), la sortie du film La Haine (1995), les révoltes sociales après la mort de Zyed Benna et Bouna Traoré (2005), et le mouvement Black Lives Matter (BLM) en France après le meurtre de George Floyd (2020). Des expressions culturelles, littéraires, et artistiques évoquent les concepts de l’appartenance, de la prise de conscience, de la diversité, et de la citoyenneté pour démontrer des défis sociaux. La production littéraire et culturelle s’implique dans des mouvements et des événements plus larges, entre autres, la Révolution française ancrée dans les idéaux des Lumières, la Révolution haïtienne, et les interventions littéraires de Victor Hugo et d’Émile Zola. La littérature engagée (Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir) et certains textes anticoloniaux (Léopold Senghor, Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant, Assia Djebar, and Maryse Condé) forment à la fois un engagement et une révolution sociale. Tandis que des contradictions à propos des idéaux de l’universalisme dont la liberté, l’égalité, et la fraternité, persistent, la production littéraire et culturelle manifeste à la fois un engagement politique et une opposition. Or des relations actuelles entre la métropole et les espaces francophones exigent des rapports équitables, tant au niveau environnemental qu’au niveau social, le changement collectif se reflétant par et à travers la transformation de la production littéraire et culturelle.

La ville de Greensboro en Caroline du Nord possède une riche histoire de moments et de mouvements révolutionnaires : la bataille de Guilford pendant la guerre d’indépendance américaine, le chemin de fer clandestin, et le début du mouvement « sit-in » au comptoir de Woolworth où quatre étudiants Noirs de l’Université A&T en Caroline du Nord se sont assis dans la section réservée aux Blancs. Cette manifestation par David Richmond, Franklin McCain, Ezell Blair Jr. (désormais Jibreel Khazan), et Joseph McNeil a contribué au déclenchement du Mouvement américain des droits civiques, « Civil Rights », aux États-Unis. L’ancien magasin est actuellement le site du Centre et du Musée International. Ce musée a pour but d’éduquer les visiteurs sur l’histoire de la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis tout en étant un lieu de mémoire et de dialogue autour des tensions sociales et raciales. Nous voudrions que cet arrière-fond historique et culturel crée l’occasion d’examiner à nouveau les représentations de justice dans la production littéraire et culturelle française et francophone, cela dans un contexte transnational. Nous nous intéressons en particulier à la façon dont la littérature, le cinéma, les médias, et la production culturelle s’engagent à penser la justice afin de produire des changements sociaux et d’imaginer d’autres futurs.

Les propositions de communication, de séances complètes, et de table-rondes pourront explorer les axes suivants (non exclusifs) :

Afroféminisme

Appartenance

Black Lives Matter (BLM)

Censure

Citoyenneté

Classes sociales/classe ouvrière

Création littéraire et artistique des femmes

Décolonialisation/pensée décoloniale

Droits civils et politiques/Mouvement américain des droits civiques

Droits LGBTQ+

Émancipation

Engagement

Existentialisme

Féminisme

Fracture sociale (chômage, exclusion sociale, tension raciale, et banlieue)

Futurs (Futurs afros, futurs féministes, futurs queers)

Gilets jaunes/gilets noirs

Inclusion/exclusion

Intersectionnalité

Justice/injustice

Laïcité

Liberté

Lieux de mémoires

Littérature engagée

Luttes d’indépendance transnationales

Luttes des ouvriers

Manifestations

Mouvements sociaux

Nation

Pauvreté/précarité

Prise de conscience

Réponses aux mouvements sociaux et à l’inclusion (critiques du « wokisme »)

Réseaux sociaux

Résilience

Résistance

Responsabilité

Révolutions

Ségrégation

Socialisme, communisme, marxisme, maoïsme, et mouvements internationaux

Les propositions de communication (250 mots maximum, en français ou en anglais, accompagnées d’une brève notice bio-biographique) et de séances complètes sont à soumettre avant le 30 août 2024. https://llc.uncg.edu/2025-french-colloquium/appel-a-contributions/

https://llc.uncg.edu/2025-french-colloquium/proposal-submissions/