La Vénétie dans le Romantisme européen: lieux, images, sons et narrations

Colloque international du C.R.I.E.R. - Université de Vérone - 6-8 novembre 2024

Appel à communications

Le C.R.I.E.R., Centre de Recherche Interdépartemental sur l’Europe Romantique, à vocation internationale mais également enraciné dans la réalité de Vérone, vise avec ce Colloque à approfondir d’autres aspects moins étudiés de la Vénétie, au-delà du « mythe » romantique de Venise, qui a toujours fait l’objet d’une très large réflexion. Plus précisément, le Colloque vise à explorer le rôle de l’arrière-pays vénitien dans la culture européenne du XIXe siècle, lorsque des villes telles que Padoue, Vicence, Vérone, ainsi que les villas palladiennes, les paysages de la Brenta et de l’Adige ou des Alpes, ne sont pas seulement un corollaire de la ville lagunaire, mais des lieux dotés de caractéristiques culturelles spécifiques, capables d’attirer l’attention d’une multitude d’artistes (écrivains, musiciens, peintres, sculpteurs, architectes...), qui, par de différents langages expressifs et manières, ont saisi, témoigné et transmis leurs particularités.

Thématiques possibles:

- l’importance culturelle et artistique, à l’époque du romantisme européen, des lieux de la Vénétie ;

- le rôle de villes telles que Vérone, Padoue et Vicence, des paysages de la Brenta et de l’Adige ou des Alpes, et du paysage de la Vénétie en général, dans le Romantisme européen;

- l’art, la musique, l’architecture, la littérature et les représentations théâtrales, à l’époque romantique, dans le cadre de la Vénétie ;

- la relation entre les récits de voyage ou les correspondances des écrivains et les descriptions du paysage, qu’il soit naturel ou urbain, ou des rencontres avec la population, dans l’imaginaire romantique européen.

Les langues officielles du Colloque, dont les Actes seront aussi publiés, seront l’italien, le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol.

Les propositions de communication (300 mots maximum), accompagnées d’un court CV, doivent être envoyées avant le 25 mai 2024, aux trois adresses laura.colombo@univr.it, corrado.viola@univr.it et stefano.aloe@univr.it. Les réponses de Comité scientifique seront envoyées avant le 10 juin 2024.

Comité scientifique:

Stefano Aloe

Yvonne Bezrucka

Vincenzo Borghetti

Laura Colombo

Davide Di Maio

Silvia Monti

Nicola Pasqualicchio

Franco Piva

Corrado Viola