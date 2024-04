Eidolon. Illusion et vérité (Lille)

Cette journée d’étude vise à interroger la notion grecque d’eidolon. Il s’agira d’explorer la polysémie du terme et d’affiner les définitions qui lui sont communément données : « reproduction », « simulacre », « fantôme », « image », « reflet », « imagination ». Ce sont en particulier les rapports ambigus qu’entretient la notion d'eidolon avec l’illusion et la vérité qui seront abordés : en quoi l'eidolon donne-t-il à voir une image trompeuse de la réalité ? Par quels artifices peut-il rendre présent un objet absent ? Comment l’écart que l'eidolon entretient avec l’original qu’il reflète est-il envisagé par les différents acteurs du monde grec ? Bien d’autres questions encore méritent d’être soulevées ; pour tenter d’y répondre, nous aborderons l'eidolon de manière transdisciplinaire (philosophie, anthropologie, littérature, histoire de l'art, archéologie), en l’étudiant à travers des supports et dans des contextes multiples, afin de mettre au jour la richesse de cette notion.

