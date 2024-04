Saisie(s) de la Présence. Musées et sacrés (Paris Sorbonne)

Le Canthel a le plaisir de vous convier à journée d’étude :

« Saisie(s) de la présence. Musées et sacrés »

organisée par Octave Debary et Fanny Fouché.

Elle se tiendra le jeudi 23 mai, de 9 h 30 à 17 à l'Université Paris Sorbonne, 54 rue St-Jacques, Paris Ve.

Galerie Gerson, 1er étage, esc. G2, salle F-613, réservations indispensables auprès de fatma.ben-abderrazek@u-paris.fr.

La présence est une énigme. Eprouvée par l’expérience et limitée seulement par la finitude, elle est un donné immédiat pouvant être appréhendé par l’art, saisi par l’objectif, en même temps qu’une mémoire transmise et réinventée par l’écriture comme par la mise en scène. En tant qu’expression humaine, elle laisse des traces spécifiques qu’il revient aux disciplines historiques d’identifier et d’interpréter. La présence peut enfin se concevoir comme manifestation de l’invisible, échappant à l’épaisseur du monde et bouleversant l’ordre des phénomènes. Par-là, elle ouvre vers la mystique. La théologie, la philosophie, l’archéologie, la dramaturgie travaillent à partir de différentes acceptions de cette réalité polymorphe et des institutions telles que les musées composent à leur tour avec des objets qui sont autant d’empreintes de présence.

Placer une rencontre sur la thématique des « Saisie(s) de la présence » sous la houlette du Centre d’Anthropologie culturelle de Paris-Cité et le faire au contact des instantanés photographiques recueillis par l’œil sensible de Ferrante Ferranti devrait contribuer à cerner ce qui caractérise l’avènement de la présence et permettre d’enrichir ainsi la réflexion entourant les enjeux de sa réélaboration et de sa transmission patrimoniale.

