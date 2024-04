Colloque "Albert Béguin, littérature et résistance"

Institut International de Recherches à Paris, Université de Chicago, 6 -7 juin 2024

Né le 17 juillet 1901 à la Chaux-de-Fonds et mort le 3 mai 1957 à Rome, Albert Béguin est un écrivain suisse d’expression française, critique, traducteur, éditeur et directeur de la revue Esprit à la suite d’Emmanuel Mounier, entre 1950 et 1957. Ses nombreux ouvrages consacrés au romantisme allemand, à Pascal, Balzac, Nerval, Bloy, Péguy et Bernanos ont contribué à renouveler la critique littéraire, en particulier au sein de l’École de Genève. Durant la seconde guerre mondiale, Albert Béguin a créé et dirigé, à partir de 1941, Les Cahiers du Rhône (Éditions La Baconnière) soutenant la lutte des écrivains français au cœur de l'Europe menacée. À la tête de la revue Esprit au plus fort de la guerre froide, il passe le cap difficile du début des années 1950, tout en valorisant la dimension littéraire de cette publication et en examinant dans ses nombreuses chroniques le rôle de l'Europe, de l'Amérique, de l'Inde et de l'Asie. Le témoignage de celui qui fut l’un des plus fins critiques littéraires de son temps apporte un éclairage d’une étonnante actualité sur notre époque.

—

Programme

Jeudi 6 juin 2024 :

9h15-9h30 : Accueil par la Direction de l’Institut International de Recherches à Paris, Université de Chicago

Matinée : Dictatures et résistance

9h30-9h35 : Présidence : Michel FOURCADE Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Montpellier III- Paul Valéry.

9h35-10h10 : Thomas PAVEL, Professeur honoraire de littérature française et comparée, Université de Chicago

« Albert Béguin et l’ignorance du mal »

10h10-10h45 : Jean-Claude ESLIN, Philosophe, revue Esprit

« Albert Béguin à Halle, témoin des débuts du nazisme »

10h45-11h00 : Pause

11h00-11h30 : Michel FOURCADE, Maître de conférences en histoire contemporaine, Université de Montpellier III-Paul Valéry

« Ce qui fait combattre les poètes »

11h30-12h00 : Goulven BOUDIC, Maître de conférences en sciences politiques, université de Nantes, Droit et changement social

« Albert Béguin, directeur d’Esprit : entre Personnalisme (s) et Progressisme »

12h00-12h30 : Anne DUJIN : Rédactrice en chef de la revue Esprit

« Albert Béguin, directeur d’Esprit : donner la mesure »

12h30-13h00 : Débat

13h00-14h15 : Pause Déjeuner

Après-midi : La redécouverte du passé

14h20-14h30 : Présidence, François ANGELIER auteur, producteur à France Culture

14h30-15h05 : Pierre PÉJU, Professeur de philosophie, écrivain et essayiste

« L’Âme romantique selon Albert Béguin »

15h10-15h45 : Mircea MARTIN, Professeur de littérature comparée, Université de Bucarest

« Béguin et Marcel Raymond »

15h45-16h00 : Pause

16h00-16h35 : Mark PAYNE, Professeur de littérature comparée, Université de Chicago

« Béguin's Romantic Gnosticism »

16h35-17h10 : Vincent BIERCE, Chercheur en lettres françaises

« Le Balzac de Béguin »

17h10-17h45 : Débat

—

Vendredi 7 juin :

Matinée : Littérature et spiritualité

9h15-9h20 : Présidence Thomas PAVEL, Professeur honoraire de littérature française et comparée, Université de Chicago

9h20-10h00 : Martin RUEFF, professeur de littérature française et comparée à l’université de Genève, critique, traducteur et poète.

« Albert Béguin : expérience et critique »

10h00-10h40 : Alexandre de VITRY, Maître de conférences en littérature française du XXe et du XXIe siècles à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

« Le Péguy de Béguin »

10h40–10h55 : Pause

10h55-11h35 : François ANGELIER, auteur, producteur à France Culture

« ‘Dès le premier regard échangé, je vous considère comme un ami‘ : Béguin-Bernanos, le sacerdoce de l'amitié »

11h35-12h15 : Natacha GALPÉRINE- GILLÈS de PÉLICHY ministère de la Culture, société Léon Bloy

« Hans Urs von Balthasar, Albert Béguin et la théologie de l’Histoire »

12h15-12h45 : Débat

12h45-14h00 : Pause Déjeuner

Après-midi : Béguin intime, l'héritage d'Albert Béguin

14h00-14h10 : Présidence Natacha GALPÉRINE- GILLÈS de PÉLICHY ministère de la Culture, société Léon Bloy

14h10-15h00 : Renan PRÉVOT, auteur et comédien

« Albert Béguin/ Raymonde Vincent, penser par la substance de l’autre »

15h00-16h00 : Table ronde

« L’héritage d’Albert Béguin, son actualité »

16h00-16h20 : Diffusion des documents d’archives

16h30 : Clôture du colloque.