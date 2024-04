Approches philosophiques de l’œuvre de Francis Ponge, II (Séminaire "La Fabrique pongienne", Paris Sorbonne)

Séminaire « La Fabrique pongienne »

« Approches philosophiques de l’œuvre de Francis Ponge, II ».

Lundi 29 avril 2024, de 14h00 à 16h00, à la Bibliothèque du CELLF - Sorbonne (Escalier I, 2e étage)

Accessible par le 54 rue Saint Jacques ou par le 14 rue Cujas.

Inscription obligatoire : francis.ponge.slfp@gmail.com

« La Fabrique pongienne » est un séminaire créé en 2016 par l’Équipe MARGE de l’Université Lyon 3 et par le Labex OBVIL (Sorbonne), en partenariat avec la Société des Lecteurs de Francis Ponge, qui a lieu alternativement à Paris et à Lyon. Ce séminaire se donne pour objet l’étude de l’œuvre de Ponge, mais il offre également l’occasion, avec cette œuvre, à travers elle et parfois contre elle, de poser des questions de socio-histoire, de théorie ou de poétique.

Lors de cette séance, il s’agira de continuer l’étude des approches philosophiques de Francis Ponge, abordée lors des séances du 10 mars 2021 et du 27 mai 2021, dont les publications figurent ici :

https://classiques-garnier.com/cahiers-francis-ponge-2022-n-5-varia.html



Programme de la séance :

Ouverture par Pauline Flepp et par Benoît Auclerc

Introduction par Marie Frisson, « “Qu’est-ce qu’un poète ? C’est d’abord un homme qui veut écrire des poèmes et non un homme qui veut vivre une aventure spirituelle" (M. Dufrenne) : le mot pré au mot près »

Alain Milon (Université de Nanterre), « La poésie de Francis Ponge pour dé(s)écrire la Prose du Monde »

Marie Pierrat (Université de Caen), « Le poétique selon Mikel Dufrenne : une lecture de l’œuvre de Francis Ponge. Phénoménologie et philosophie de la Nature ».

Image : Francis Ponge (détail) par K-H Bast (1973) © Archives familiales Armande Ponge