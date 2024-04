Corps souffrant, corps politique

Les questionnements actuels sur le genre, sur les rapports de domination, sur le handicap ou encore sur les situations de crise sanitaire invitent à reconsidérer les récits portant sur la violence physique, la douleur, la blessure et la maladie. Supervisée par Aurélien d'Avout et Yohann Deguin, la trente-et-unième livraison de la revue Fabula-LhT : littérature, histoire, théorie propose d’étudier les représentations du corps souffrant dans la littérature, lorsque celui-ci apparaît investi d’une valeur collective et politique. En effet, bien qu’éprouvée de manière intime dans le corps d’un sujet, la souffrance est aussi affaire de toutes et tous. Le sommaire accueille également un article en varia sur Antoine Volodine.

Comme à l'accoutumée, la revue des parutions Acta fabula adosse ce sommaire à un dossier de comptes rendus sur la même question des corps souffrants. Signalons au passage les nouveaux appels à contributions affichés par Acta fabula pour deux dossiers critiques respectivement consacrés au personnage historique en littérature, et à la Troisième république des Lettres au féminin.