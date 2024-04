Arts, matériaux, poésie. Les entretiens de la revue Po&sie (Maison de la Poésie, Paris)

La revue Po&sie vous invite à ses Entretiens

le samedi mai 4 à 16.00 à

la Maison de la poésie, 157 rue Saint Martin (Métro Rambuteau).

Les Entretiens porteront sur le thème suivant :

Arts, matériaux, poésie

Comment penser les relations des arts aux matériaux qui les constituent ? L’opposition de la forme et du contenu n’est-elle pas bancale si elle ignore le matériau qui les relie ? Et comment penser la part du langage ? Est-il le fondement ou le prolongement des matériaux de l’art ?

Pour faire entendre ces questions la revue Po&sie a invité une artiste plasticienne, Anne-Lise Broyer, un peintre, Christian Bonnefoi et un philosophe, Bernard Sève.

Camille Bloomfield rendra hommage à Louis Roquin (1941-2024), qui vient de disparaître.

—

Camille Bloomfield, Poèmes typodermiques, Les Venterniers, 2023

Christian Bonnefoi, Traité de peinture, La Part de l’œil, 2023

Anne-Lise Broyer, Le temps est caché dans les plis d'une fleur, Coédition Loco, Nonpareilles et le Festival Planches Contact/Les Franciscaines à Deauville, 2022

Bernard Sève, Les matériaux de l’art, Seuil, 2023.

—

Avec Camille Bloomfield, Christian Bonnefoi, Anne-Lise Broyer, Laurent Jenny, Martin Rueff et Bernard Sève