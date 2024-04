Rencontres "La Comédie-Française racontée par ses comités" (Paris)

Rencontres « La Comédie-Française racontée par ses comités »

Lecture-spectacle (23 mai 2024) et journée d’étude (24 mai 2024)

Institut Universitaire de France, Sorbonne Université

avec le concours de la Comédie-Française, du CELLF, du PRITEPS, de l’Initiative Théâtre et de la Direction des Affaires Culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université

Organisation :

Florence Naugrette, Agathe Giraud, Sophie Marchand, Virginie Yvernault

Jeudi 23 mai

Changeons de registre !

Lecture-spectacle

23 mai 2024 à 18h30

Durée : 50 minutes

Amphithéâtre Richelieu

17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Françoise Gillard et Clément Hervieu-Léger (sociétaires de la Comédie-Française)

dans une lecture-spectacle conçue par Florence Naugrette et Agathe Giraud

avec le concours scientifique de Soline Aureille, Anne-Estelle Baco, Blandine Bourdy, Chantal Brière, Justine Dubois, Juliette Gargat, Émilie Gauthier, Chiara Guillot, Sara Harvey, Léa Germain, Florentine Pascual, Apolline Ponthieux, Amandine Rioul, Suzanne Rochefort, Agathe Sanjuan, Marine Tiger, Fiona Vercher, Claire Villanueva

Argument : Françoise Gillard et Clément Hervieu-Léger remontent le temps en s’immergeant dans les anciens registres de comités d’administration de la Maison de Molière dont ils sont sociétaires. Ils revivent les grandes heures et les petits soucis de la troupe consignés par les semainiers. Choix artistiques, engagements, rémunérations, rivalités, solidarités, rapports avec la tutelle, réglementation, discipline, jurisprudence : Comment réglait-on les conflits ? Comment s’exerçait la démocratie dans cette petite république ?

Gratuit sur inscription obligatoire : https://www.billetweb.fr/changeons-de-registre



La lecture-spectacle est disjointe de la journée d’études du lendemain. On peut venir à l’une sans assister à l’autre.

—

Vendredi 24 mai

La Comédie-Française racontée par ses comités

Journée d’études

9h15-17h

Amphithéâtre Bilsky-Pasquier, Espace des Cordeliers

15 rue de l’École de Médecine, M° Odéon

Matin

9 : 15 Accueil

Présidence Pierre Frantz

9 : 30 Suzanne Rochefort (Université Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines) :

Présence et pouvoir des femmes dans les registres de comité du XVIIIe siècle

9 : 50 Émilie Gauthier (doctorante à Sorbonne Université) :

Prérogatives et responsabilités du comité à l’époque romantique (1825-1840)

Présidence Tiphaine Karsenti

10 : 40 Chiara Guillot (doctorante à Sorbonne Université) :

Des Trois Glorieuses à la Commune, les comités face aux troubles politiques de la rue et aux changements de régime (1830-1871)

11 : 00 Martial Poirson (Université Paris 8) :

Le public dans les registres de comité (XVIIIe-XIXe siècles)

Présidence Sara Harvey

13 : 45 Marine Tiger (doctorante à Sorbonne Université) :

Éditer, mettre en ligne et interroger les registres de comité (XVIIIe et XIXe siècles) : méthodes et perspectives

14 : 05 Apolline Ponthieux (doctorante à Sorbonne Université):

Le comité, interface entre l’administrateur-général et les sociétaires (1875-1900)

Présidence Florence Naugrette

15 h 00 Éric Ruf (administrateur général de la Comédie-Française)

Le rôle du comité d’administration et du comité de lecture aujourd’hui

16 h 00 Jacqueline Razgonnikov (Comédie-Française) :

Quel usage des registres pour écrire la biographie de François-Joseph Molé ?