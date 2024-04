Natália Guerellus, Colonialismes et colonialités : théories et circulations en portugais et en français

Dirigé par Natália Guerellus

Ceci est un livre numérique, bilingue et interactif, résultat du projet CILIPO-FP, porté par Natália GUERELLUS et financé, en 2022, par le dispositif Bourgeon (10k) de l’Université Jean Moulin Lyon 3, avec le soutien de la Maison des Sciences de l’Homme de Lyon Saint-Étienne. Quatorze chercheuses et chercheurs de douze universités du Brésil, du Portugal et de France ont participé à l’initiative. Les traductions ont été réalisées par Raísa França Bastos (10 textes) et moi-même (2 textes).

La conception et la réalisation du projet numérique ont été assurées par Antoine Fauchié (www.quaternum.net) et Amélie Dumont (www.amelie.tools). Les illustrations ont été réalisées par l’artiste brésilien Roberto Rosa (@instanapontadolapis). Sur le plan éditorial, nous bénéficions également du partenariat de l’éditeur Theya Editores (Portugal) et du Centre d’Études Globales de l’Université Aberta (Portugal).

Sommaire

Natália Guerellus, Présentation

Michel Cahen, Régimes de colonialité

Bárbara dos Santos, Les études postcoloniales « lusophones » dans les universités européennes

Elena Brugioni, Comparativismes Combinés et Inégaux. Repenser le champ des études littéraires africaines à l’aune du débat sur la littérature mondiale

Deivison Faustino, L’« anti- », le « post- » et le « dé- » (colonial). Disputes théoricoépistémiques autour de Frantz Fanon

Sandra Assunção, Carolina Maria de Jesus. Interprète du Brésil

Giselle Venancio et Lucas Cheibub, « Les branches nues de la frêle caatinga ». Graciliano Ramos ré(ins)crit le Brésil en France (1956-1998)

Giulia Manera, Dialogues et circulation des féminismes noirs et post-coloniaux contemporains entre Brésil et France. Le cas de Djamila Ribeiro et de la collection Feminismos Plurais

Rita Olivieri-Godet, Représentations et voix amérindiennes : mémoire et historicité de l’espace des Amériques

José Eduardo Franco et Ricardo Ventura, La réception post-coloniale et décoloniale de Vieira. Usages et significations des appréciations controversées de sa vie et de son œuvre

Nuno Medeiros, Instances ethnographiques, colonialisme et édition de livres sous le Estado Novo portugais

Angélica Amâncio, Le marché éditorial de la bande dessinée et les lectures du Brésil en France

Luciana Salazar Salgado, Pour une esthétique de la déprogrammation. l’Observatório da Literatura Digital Brasileira et l’invention d’un autre monde possible