La littérature à l’école au prisme des approches historiques (Lausanne)

Mercredi 12 et jeudi 13 février 2025, Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP VD), Lausanne, Suisse

L'IUFE de l'Université de Genève et la HEP VD lancent un appel à contribution pour le colloque "La littérature à l’école au prisme des approches historiques" qui aura lieu en février prochain. Ce colloque est porté par l'équipe de recherche HELITTE.CH.

Thématique du colloque

Alors que les textes officiels posent l’accès à la littérature comme un pan fondamental de l’apprentissage de l’élève, le développement de l’image et du numérique impacte désormais de fait non seulement le rapport aux textes littéraires, mais également la définition même de la littérature. Ceci n’est pas sans conséquence sur la lecture des textes littéraires qui est pourtant fondamentale pour la construction de la personnalité de l’enfant et de l’adolescent. Et si l’acculturation aux textes littéraires se fait le plus souvent d’abord dans le cadre familial, l’école joue un rôle essentiel dans le sens où elle garantit cet accès à tous les élèves.

Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle de « littérature » à l’école ? Partant du postulat que les pratiques actuelles se construisent toujours à partir mais aussi contre les pratiques plus anciennes qui perdurent sous forme de couches sédimentées, la perspective historique reste indispensable pour situer et penser aujourd’hui l’objet « littérature » à l’école. Ce colloque se propose de traiter la question en croisant différents points de vue et champs disciplinaires.

Il est destiné aux didacticien·ne·s, aux historien·ne·s de l’éducation, aux formateur·trice·s des futur·e·s enseignant·e·s, aux étudiant·e·s s’intéressant à la littérature dans une perspective historique.

Axes du colloque

- Axe I: La littérature au sein de la discipline "langue première" / "langue seconde"

- Axe II: La littérature comme partie intégrante de la culture scolaire

- Axe III: Approches méthodologiques pour appréhender la littérature à l’école dans une perspective historique

Informations pratiques

Mercredi 12 et jeudi 13 février 2025, HEP Vaud - Avenue de Cour 33 - 1007 Lausanne