Paola Codazzi (dir.), André Gide et ses critiques (1951-1969)

André Gide et ses critiques (1951-1969)

Sous la direction de Paola Codazzi

Paris, Classiques Garnier, Bibliothèque gidienne, 2024

Ce volume offre un premier bilan de la critique gidienne des années 1950 et 1960. Aux voix de ceux qui ont connu Gide s’ajoutent les travaux d’une première génération de spécialistes. Ils invitent à une réflexion sur le rôle de la critique et sur les rapports entre littérature et société.

Table des matières…

Lire les résumés…