Recherches en Lettres: quels rapports au savoir, à l'écrit et à la lecture? (Université de Lausanne)

Journée d'études organisée par la FDi. Responsable: Jérôme Meizoz (FDi). Comité doctoral: Luc Mahieu (EFLE), Camille Schaer (EFLE) & Colin Pahlisch (Centre de compétences en durabilité, CCD).

Programme :

Jeudi 16 mai 2024

Château de Dorigny, salle 106

09h00

Accueil et introduction par Jérôme Meizoz (FDi, UNIL), Luc Mahieu (EFLE, UNIL), Camille Schaer (CIEL, UNIL) et Colin Pahlisch (CCD et ORIA, UNIL)

09h15-09h55

Alice Spreafico (HEP-VAUD)

Histoire de l’enseignement littéraire et du rapport à l’objet « littéraire » dans deux aires linguistiques et culturelles contrastées

09h55-10h35

Emmanuelle Vollenweider (GRAFE, UNIGE)

Étudier le « rapport aux » textes littéraires des élèves du primaire et du secondaire dans le cadre d’une démarche historique

10h35-11h00 Pause

11h00-11h40

Luc Mahieu (EFLE, UNIL)

Le rapport des enseignant·e·s à la narratologie : entre méfiance techniciste et séduction de la boite à outils

11h40-13h30 Pause-repas

13h30-14h30 Conférence

Ana Chiaruttini (Université Toulouse Jean Jaurès)

Du rapport à… aux rapports à... : enjeux épistémologiques et méthodologiques

14h30-15h10

Camille Schaer (CIEL, UNIL)

Le rapport à la bande dessinée d’enseignant·e·s de français du secondaire. Conceptions et pratiques en construction

15h10-15h30 Pause

15h30-16h10

Gaspard turin (Gymnase du Bugnon et chercheur FNS Senior, UNIL) et Colin Pahlisch (CCD et ORIA, UNIL)

Lire demain, s’émanciper aujourd’hui ? Rapport(s) au politique dans l’enseignement de la science-fiction

16h15-17h00

Table ronde :

Comment le rapport au savoir des enseignant·e·s et des élèves est-il intégré à la pratique enseignante et dans le traitement de questions vives ?

Participant·e·s :

Louise Bonsack, autrice et enseignante de français et de philosophie, Gymnase de Renens

Frédérique Zahnd, enseignante de français, Gymnase de Morges-Marcelin

Gaspard turin, enseignant de français, Gymnase du Bugnon et chercheur FNS Senior, UNIL

Valérie Vincent, chargée d’enseignement, Laboratoire Innovation Formation Éducation – FAPSE, UNIGE

Jean-Charles Butier, historien et chargé d’enseignement en didactique de l’histoire et de la citoyenneté – IUFE, UNIGE