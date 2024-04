École d’été « Médiévalismes engagés - Engaged medievalisms » (Université de Lausanne)

Le délai pour s'inscrire est fixé au 15 mai 2024.

The deadline for application is May 15th, 2024.

L’école d’été est co-organisée par l’Université de Lausanne et l’Université Grenoble Alpes

The summer school is co-organised by the University of Lausanne and University Grenoble Alpes

Pour sa troisième édition, l’école d’été médiévaliste de l’Université de Lausanne propose d’étudier les remplois engagés et militants du Moyen Âge: récupérations politiques, manifestations culturelles, problématiques sociales. La figure de Jeanne d’Arc en est un exemple éloquent dans la mesure où, incarnant un symbole français, elle a pu aussi bien servir à l’extrême-droite que devenir l’égérie des mouvements LGBTQ+ en vertu de sa transgression de genre. À bien des égards, l’époque médiévale peut servir de référence idéale en raison de sa situation à la fois proche et éloignée de l’époque contemporaine, d’un double point de vue chronologique et culturel, qui la rend propice aux projections fantasmatiques et idéologiques. Notre école d’été sera l’occasion de réfléchir aux formes diverses que prennent ces recyclages du matériau médiéval et d’examiner leurs enjeux actuels.

Ouverte à tou.te.s étudiant.e.s intéressé.e.s, notre école aura lieu du 24 au 27 juin 2024 sur le campus de l’UNIL; la participation active aux cours permet d’acquérir 3 crédits ECTS.

Plusieurs langues vivantes pourront être utilisées dans le cadre de nos activités ; les cours sont adaptés à des étudiant.e.s anglophones qui ont une maîtrise même passive du français.

For its third year, the summer school "Engaged Medievalisms" at the University of Lausanne will be looking at how the Middle Ages were used for political purposes, cultural manifestations and social issues. The figure of Joan of Arc is an eloquent example, as the embodiment of a French symbol, she could just as easily serve the extreme right as become the muse of LGBTQ+ movements by virtue of her gender transgression. In many respects, the medieval era can serve as an ideal reference point, as it is both chronologically and culturally close to and distant from the contemporary era, making it ideal for fantastical and ideological projections. Our summer school will provide an opportunity to reflect on the various forms taken by these recycling of medieval material, and to examine the issues at stake today.

Open to all interested students, our school will take place from June 24 to 27, 2024 on the UNIL campus; active participation in the courses will earn 3 ECTS credits.

Several modern languages will be used in our activities; courses are adapted to English-speaking students with even a passive command of French.