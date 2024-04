Bjørnstjerne Bjørnson hors frontières, un théâtre en jeu / Bjørnstjerne Bjørnson beyond borders, a theater at stake (MISHA, Strasbourg)

L’attribution du Prix Nobel de littérature 2023 au dramaturge norvégien Jon Fosse nous donne l’occasion de revenir sur le parcours de l’un de ses compatriotes qui a obtenu la même récompense en 1903 : Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910). Tantôt rival, tantôt proche de Henrik Ibsen (1828-1906) dont il était le contemporain, il ne bénéficie pas aujourd’hui de la même notoriété. Pourtant il eut de son vivant une aura considérable.

Cette journée d’études internationale se propose de sortir Bjørnson du contexte purement scandinave par lequel son œuvre a souvent été interprétée. En effet, l’œuvre du dramaturge mérite d’être analysée à travers d’autres prismes que celui de la moderne gjennombrudd [percée moderne] ou du sedelighetsdebatten [débat sur la moralité sexuelle]. Ce sera l’occasion de saisir l’influence d’artistes européens (Musset, Schiller...) sur l’homme de théâtre et d’analyser comment ses pièces, à leur tour, ont exercé une influence à l’étranger (France, Slovaquie, États-Unis...). Nous nous interrogerons également sur les possibles raisons de la postérité actuelle limitée de Bjørnson que les nombreuses mises en scènes des pièces d’Ibsen mettent en exergue.

De 13h15 à 14h30 aura lieu une lecture-performance d’En Hanske [Le gant] de Bjørnson par un groupe d’étudiant.es qui ont participé au cours de littérature et civilisation scandinave du XIXe siècle et qui ont eu le soutien artistique du comédien Benoît Lepecq et de la metteuse en scène Corinne François-Denève. Cet événement s’inscrit dans la programmation de Strasbourg 2024 Capitale Mondiale du livre dans le cadre du projet « Bokmal : lectures et mises en voix de textes nordiques par des étudiant.es ».

Les interventions seront en français et en anglais. Il est possible de suivre les communications en ligne en demandant le lien de connexion à rjamet[at]unistra.fr et guyots[at]unistra.fr.

Programme

dès 9h30 : accueil des participant.es à la MISHA

9h45-10h00 : introduction

Session 1 : La réception internationale des œuvres de Bjørnson

10h00-10h30 : Anders Gullestad (Universitetet i Bergen) - The Peculiar Poetic Atmosphere of the Northern Mind: Images of Nordic Exceptionalism in the Reception of Bjørnson in The Atlantic Monthly

10h30-11h00 : Miloš Mistrík (Slovenská akadémia vied) - Bjørnstjerne Bjørnson, la Slovaquie et le théâtre slovaque

11h00-11h15 : pause

Session 2 : Bjørnson et ses sources

11h15-11h45 : Sylvain Ledda (Université de Rouen) - Un caprice ou un gant ? Circulation de la défiance de Musset à Bjørnson

11h45-12h15 : Annie Bourguignon (Université de Lorraine) - Bjørnson’s Maria Stuart i Skotland and Schiller’s Maria Stuart

12h15-13h00 : pause déjeuner

13h15-14h45 : lecture-performance d’En Hanske [Le Gant] de Bjørnson par les étudiant.es

Session 3 : Une réception française des œuvres de Bjørnson

15h00-15h30 : Nicolas Diassinous (Université d’Avignon) - Au-dessus des forces humaines [Over Ævne] au Théâtre de l’Œuvre : le Bjørnson de Lugné-Poe

15h30-16h00 : Cécile Leblanc (Sorbonne-Nouvelle) - Hulda, légende scandinave de Charles Grandmougin et César Franck, enjeux d’un wagnérisme français ?

16h00-16h15 : pause

Session 4 : Bjørnson oublié ?

16h15-16h45 : Marthe Segrestin (Sorbonne Université) - Ce qui arriva quand Leonarda quitta son mari. Leonarda éclipsée par Nora ?

16h45-17h15 : Marie Magnor (Universitetet i Bergen) - Bjørnstjerne Bjørnson: A forgotten playwright?

17h15-17h30 : conclusion de la journée