Jeudi en résidence #56 avec Guéorgi Gospodinov (Fondation Jan Michalski, Montricher, Suisse)

Les jeudis en résidence à la Fondation Jan Michalski

Chaque premier jeudi du mois, de 19h à 20h, un·e écrivain·e en résidence vous ouvre une fenêtre sur son travail, ses univers et ses motifs, selon une forme libre d’intervention. Une heure en carte blanche à partager, suivi d’un apéritif.

—

Jeudi en résidence #56 avec Guéorgi Gospodinov

Lors de ce Jeudi en résidence, le poète et romancier bulgare Guéorgi Gospodinov nous ouvrira les portes de son livre Le pays du passé (Gallimard, 2021) couronné de l’International Booker Prize 2023 pour sa traduction en anglais sous le titre Time Shelter (Orion Publishing, 2022), ainsi que du Prix Konstantin Katzarov 2023 de l’Université de Genève et du Premio Strega Europeo 2021.

Dans ce texte à l’inventivité clairvoyante, un énigmatique psychiatre flâneur nommé Gaustine crée une « clinique du passé » pour aider les personnes atteintes de démence à retrouver leurs souvenirs en les plongeant dans les atmosphères reconstituées des périodes de leur vie préférées. Bientôt les politiciens entrent en scène et les pays européens se mettent à organiser des « référendums pour le passé » afin de choisir la décennie la plus heureuse à laquelle revenir. Enquête sur ce que Gospodinov appelle le « déficit de futur », le livre s’intéresse aux monstres de l’histoire ainsi qu’à la formation et au rôle de nos mémoires tant personnelles que collectives.

« Un grand roman sur l’Europe, continent qui a besoin d’un avenir, où le passé est réinventé et où la nostalgie est un poison », selon les mots de la présidente du jury de l’International Booker et écrivaine Leïla Slimani.

—

Poète, romancier et dramaturge bulgare né en 1968, Guéorgui Gospodinov est à l’origine d’une œuvre distinguée à de nombreuses reprises et traduite en une quarantaine de langues. En 2016, il a notamment remporté le Prix Jan Michalski de littérature pour Physique de la mélancolie (Intervalles, 2015) et, en 2023, l’International Booker Prize pour Le pays du passé (Gallimard, 2021). Son travail inclut de la poésie, des nouvelles, des essais, des pièces de théâtre, un roman graphique, des installations vidéo ainsi que des projets liés à la mémoire et à l’idéologie. Il est également professeur associé à l’Institut de littérature de Sofia.

—

Événement en bulgare, traduit consécutivement en français par Marie Vrinat et modéré par Raphaëlle Rérolle, journaliste au Monde.

Gratuit, sur réservation via notre billetterie en ligne...