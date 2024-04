Hommage à Georges Forestier

Dans le prolongement des obsèques privées de Georges Forestier, décédé le 18 avril dernier, l’UFR de Littérature française et comparée de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université propose à toutes celles et tous ceux qui le souhaiteraient de se réunir pour un hommage et un moment de recueillement.

Jeudi 25 avril à 16h30

Amphithéâtre Farabeuf du Campus des Cordeliers de Sorbonne Université,

15-21 rue de l’Ecole de médecine Paris 6e

L'inscription est obligatoire, pour pouvoir entrer dans les bâtiments de la Sorbonne :

https://www.billetweb.fr/hommage-a-georges-forestier