Imaginaire et circulations saphiques, France-Portugal-Brésil (La Littérature à l’oblique)

La prochaine séance du séminaire “La littérature à l’oblique” aura lieu le vendredi 17 mai 2024 de 18h à 20h, à la Maison de la recherche de Sorbonne Université, salle D040 (accessible PMR).

Cette séance sera consacrée à la thématique “Imaginaire et circulations saphiques : France-Portugal-Brésil”. Fernando Curopos (Sorbonne Université) et Julie Oliveira Da Silva (Sorbonne Université) seront les intervenant·es de cette séance.

Fernando Curopos, “La Garçonne : de Paris à Lisbonne”. Il s’agira, à partir de la réception du roman de Victor Margueritte au Portugal, de voir comment celui-ci renouvelle l’imaginaire autour des relations entre femmes. Si le roman décrit, à mots couverts, le Paris lesbien des Années Folles, sa réception au Portugal correspond au scandale de la “littérature de Sodome”, et à la saisie par la justice de la première publication d’un recueil contenant des vers ouvertement saphiques écrits para une femme: Judith Teixeira.

Julie Oliveira Da Silva, “Échos saphiques : dialogues et dissonances franco-luso-brésiliennes”. Dans cette communication, nous explorerons les poèmes de deux poétesses lusophones, Virginia Victorino et Eunice Caldas, qui ont publié leurs recueils dans les années 1920. Leur travail, encore inédit en langue française et en cours de traduction, sera mis en contraste avec la poésie saphique française des années 1900, dominée par des figures telles que Renée Vivien. Notre analyse se concentrera particulièrement sur les subtils jeux d’expression et de dissimulation du désir homoérotique féminin présents dans leurs poésies, ainsi que sur la manière dont elles s’approchent ou s’éloignent de cette référence saphique.



Des documents pourront être envoyés aux personnes inscrites.

