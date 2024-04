Les nouvelles vies des divinités grecques du XIVe au XVIe s. (ERC AGRELITA, Bibliothèque de l'Arsenal, Paris)

Journée d’études du mercredi 29 mai 2024

Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe :

Figurations textuelles et visuelles du XIVe au XVIe siècle

Organisée par Catherine Gaullier-Bougassas, en collaboration avec Jérémy Chaponneau

Précisions importantes :

- Inscription requise avant le 7 mai 2024 : catherine.gaullier-bougassas@unicaen.fr

- L’arrivée un peu avant 9h est impérative pour des raisons de sécurité, les entrées ne seront plus ensuite possibles.

Progamme

-9h Accueil, par Jérémy Chaponneau, conservateur des manuscrits du Moyen Âge et du XVIe siècle à la Bibliothèque de l’Arsenal

-9h10 Introduction, Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Caen Normandie, CRAHAM- UMR 6273, ERC AGRELITA)

-9h20-9h45 Marylène Possamaï-Perez (Université de Lyon 2, CIHAM UMR 5648), « Les nouvelles vies de Bacchus dans l’Ovide moralisé »

-9h45-10h10 Pauline Otzenberger (Université de Lille, ALITHILA UR), « La représentation des dieux dans la traduction française du De formis figurisque deorum : création et postérité »

-10h10-10h25 Discussion

-10h25-10h45 Pause café

-10h45-11h10 Silvère Ménégaldo (Université de Tours, CESR UMR 7323), « Jupiter et Saturne, clés de voûte du panthéon divin dans le livre IV de la Chronique dite de Jacques de Brézé »

-11h10-11h35 Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Caen Normandie, CRAHAM- UMR 6273, ERC AGRELITA), « Diane dans la Chronique dite de Jacques de Brézé et le Recueil Robertet »

-11h35-11h50 Discussion

-11h50-12h30 Présentation de manuscrits

-14h30-14h55 Anne D. Hedeman (University of Kansas, chercheuse invitée ERC AGRELITA), « Les divinités dans la traduction française du De casibus de Boccace par Laurent de Premierfait »

-14h55-15h20 Edith Karagiannis-Mazeaud (Université de Strasbourg), « Hermès/Mercure du temps de Budé à celui de la Pléiade et au Balet Comique de la Royne (1581): figurations textuelles, plastiques et festives »

-15h20-15h35 Discussion

-15h35-15h50 Pause

-15h50-16h15 Jérémy Chaponneau (Bibliothèque de l’Arsenal, BnF), « Les divinités dans le cycle iconographique de l'Histoire de la première destruction de Troie (Paris, BnF, Arsenal, ms-5068) »

-16h15-16h 40 Sara Benninga (Tel Aviv University and Bezalel Academy of Art and Design, Jerusalem), « Different Loves: Venus and Diana as Prototypes of Love in the Prints of the Fontainebleau School »

-16h40-17h05 Discussion

-17h05-18h Présentation de manuscrits, imprimés et estampes.