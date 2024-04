Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe : Figurations textuelles et visuelles du XIVe au XVIe s. (ERC AGRELITA, Caen)

ERC AGRELITA: colloque des 23-24 mai 2024

Les nouvelles vies des divinités grecques en Europe :

Figurations textuelles et visuelles du XIVe au XVIe siècle

Université de Caen Normandie

MRSH

Salle des Actes

Organisation : Catherine Gaullier-Bougassas

Jeudi 23 mai

-8h45 Accueil

-9h00-9h15-Ouverture, Laurence Jean-Marie, directrice du Craham- UMR 6273 (Université de Caen Normandie)

-9h15-9h25 Introduction, Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Caen Normandie, Craham- UMR 6273, ERC AGRELITA)

Session 1 :

-9h25-9h50 : Anne D. Hedeman (University of Kansas, chercheuse invitée en résidence AGRELITA), « Visualizing the pagan gods in early manuscripts supervised by Laurent de Premierfait’s »

-9h50-10h15 : Sara Cusset (Université de Lyon 2, Ciham-UMR 5648 et UCLouvain), « Apothéoses moralisées. Étude comparée des récits d’apothéose et de leurs allégories dans l’Ovide moralisé »

-10h15-10h40 : Charlotte Guionneau (Université de la Sorbonne nouvelle, Ceram), « Présence et statut des dieux antiques dans la cinquième mise en prose du Roman de Troie »

-10h40-11h Discussion

-11h-11h15 Pause café

Session 2 :

-11h15-11h40 : Clément Château (Université de Montpellier 3, Cemm), « Les divinités antiques dans l’œuvre de Guillaume de Machaut »

-11h40-12h05 : Giulia Parma (Université de la Sorbonne nouvelle, Lecemo), « L’interprétation des mythes anciens au service de l’usage littéraire des nymphes : le cas des Genealogie deorum gentilium de Boccace »

12h05-12h15 Discussion

-Déjeuner pour les conférenciers

Session 3 :

-14h30-14h55 : Claudio Castelletti (Università degli Studi di Roma Tor Vergata), « Plantandi leges per me novere coloni. Thalia as muse of agriculture and goddess of nature in Italian Renaissance iconography »

-14h55-15h20 : Nicolas Mazel (Université de Lyon 2, Ciham-UMR 5648), « Des dieux dans une nouvelle ? Enjeux poétiques et génériques de la présence de divinités grecques dans l’Historia de duobus amantibus d’Enea Silvio Piccolomini (1444) »

-15h20-15h45: Dimitrios Roussos (The Warburg Institute), « Behold a God to Seize: The Rediscovery of Kairos in Western Art and Letters »

-15h45-16h Discussion

-16h-16h15 Pause café

-16h15-16h40 : Alessio Marziali Peretti (Université de Montréal, chercheur invité en résidence AGRELITA), « Les Genealogie deorum gentilium de Boccace : un livre à faire tourner »

-16h40-17h05: Stéphanie Dubarry (Paris, EPHE), « L’Apollon de Giraldi : un retour au polythéisme. De Deis gentium historia, VII, 1548 »

-17h05-17h30 Discussion

-Dîner pour les conférenciers

Vendredi 24 mai

Session 4 :

-9h-9h25 : Michail Chatzidakis (Humboldt Universität zu Berlin), « “Apollo delius“ and “Mercurius Anconitanus”. Cyriacus’ of Ancona transformations of Greek deities between mythografic tradition, antiquarian knowledge and imaginative invention »

-9h25-9h50 : Anne Raffarin (Université de Paris Est Créteil, Lis), « Tamquam mortalibus non tamquam diis : les dieux grecs, des inventeurs comme les autres dans le De inuentoribus rerum de Polydore Virgile ? »

-9h50-10h15 : Sara Petrella (Université de Fribourg), « L’Olympe transformé en pandemonium. Mythologies comparées et survivance des dieux »

-10h15-10h35 Discussion

-10h35-10h50 Pause café

Session 5 :

-10h50-11h15 : Sandra Provini (Université de Rouen, CÉRÉdI), « Reconfiguration ludique du couple de Jupiter et Junon des Métamorphoses aux Contrepistres d’Ovide de Michel d’Amboise (1541) »

-11h15-11h40 : Dariusz Krawczyk (Université de Lille, Alithila, MSCA), « Les nouvelles déesses de François Habert : La Nouvelle Pallas, La Nouvelle Juno (1545) et La Nouvelle Vénus (1546) »

-11h40-12h Discussion

-Déjeuner pour les conférenciers

Session 6 :

-14h30-14h55 : Anne Morvan (Université de Nantes, Lamo), « Dionysos, concurrent malheureux d’Apollon ? Examen des sphères d’influence de ces dieux à partir de la réception des Troyennes d’Euripide au xvie siècle »

-14h55-15h20 : Mattia De Poli (Università di Bologna), « Le dieu “Tu’ Arge Cyllenien”: un cas de contaminatio dans la Médée de J. de La Péruse »

-15h20-16h Discussion et clôture