Laura Bossi, Nicolas Wanlin (dir.), Haeckel et les Français. Réception, interprétations et malentendus

Édition et introduction de Laura Bossi et Nicolas Wanlin

Ernst Haeckel (1834-1919), biologiste allemand aujourd’hui oublié sinon des chercheurs, fut pourtant de son vivant aussi célèbre que Darwin. Respecté et célébré dans les milieux savants internationaux comme spécialiste de la zoologie marine et théoricien de l’évolutionnisme, il est l’auteur des premiers « arbres généalogiques » des espèces, proposant une vision unitaire du monde vivant. Il est aussi l’inventeur du terme « écologie », dont il a établi les fondements. Sa « loi de la récapitulation » a influencé non seulement la biologie, mais la psychologie, la criminologie, la psychanalyse... Ses livres destinés au public profane, dont Histoire naturelle de la création et Les Énigmes de l’Univers, ont été des succès traduits en plusieurs langues. Ses planches magnifiques illustrant les « formes artistiques de la nature » ont inspiré les artistes et les architectes de l’Art nouveau. Mais le professeur de zoologie de l’Université d’Iéna était aussi un intellectuel et une figure publique de premier plan, un apôtre de la libre pensée, du rationalisme et du progrès. Son militantisme pour une « religion moniste » de la nature, panthéiste et antichrétienne, lui a valu une réputation sulfureuse. Le déclenchement de la Grande Guerre, que ce pacifiste a approuvé en signant l’ « appel des professeurs », a fini par couper Haeckel de son réseau international. La réception complexe de son œuvre enfin, allant de la gauche militante à certains représentants du national-socialisme, a contribué à son effacement. Sans occulter les ambiguïtés de son héritage, les actes ici réunis explorent les différents aspects de la réception de Haeckel en France en essayant de rendre justice au rôle historique capital du savant.

Colloque organisé par Laura Bossi à l’occasion du 100ee anniversaire de la mort d’Ernst Haeckel en septembre 2019 à la Fondation des Treilles. Introduction de Laura Bossi et Nicolas Wanlin. Textes de Nicolas Aumonier, Laura Bossi, Robert Calcagno, Philippe Comar, Pietro Corsi, Élise Dubreuil, Jacqueline Goy, Jacqueline Lalouette, Laurent Loison, Stéphane Schmitt, Mathilde Tahar, Nicolas Wanlin et Caterina Zanfi.