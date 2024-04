Le Centre de Traduction Littéraire fête ses 35 ans (Lausanne)

Le Centre de Traduction Littéraire a 35 ans !

Et la fête se déroulera les 7 et 8 juin 2024: de 14h30 le vendredi à 22h le samedi, retrouvez nos nombreux·ses invité·es. Avec Dominique Nédellec, lauréat du Programme Gilbert Musy 2024, Yla von Dach, Marion Graf, Dorothea Trottenberg, Gaëlle Cogan, Carlotta Bernardoni-Jaquinta, Marina Skalova, Maud Mabillard, Francesco Biamonte, Josée Kamoun, Muriel Pic, Thierry Raboud, Vincent David, Lucie Tardin, Benjamin Pécoud, Anthony Prezman, Alexandre Grandjean, Sandra Amodio, Isabelle Vonlanthen, Véronique Walzer, Fanny Mossière... et vous!

C'est La Grange qui accueillera les festivités, sur le campus de l'Université de Lausanne. Deux jours riches de rencontres, d’échanges, de jeux en traduction et en musique, sans oublier un prix de consécration et la découverte de nouveaux talents.

Découvrir tout le programme…

Inscription souhaitée, via le formulaire d'inscription…

—

Le Prix lémanique de la traduction, créé en 1985, est un prix d’excellence dans le domaine de la traduction littéraire. Doté de deux fois CHF 10’000.- et d’un séjour au Collège de traducteurs Looren près de Zürich, il récompense tous les trois ans deux personnes, dont l’une traduit du français vers l’allemand et l’autre de l’allemand vers le français. Cette année, le quatorzième Prix lémanique de la traduction est décerné à parts égales à Lis Künzli (vers l’allemand) et Françoise Toraille (vers le français), deux traductrices contribuant depuis de nombreuses années à stimuler les échanges littéraires et intellectuels entre ces deux langues. La qualité de leurs traductions a déjà été honorée en d’autres lieux.

Cette année, la remise du Prix lémanique se déroulera à l’occasion des 35 ans du Centre de traduction littéraire les 7 et 8 juin 2024 à la Grange. Rendez-vous donc le vendredi 7 juin à partir de 19h dans l’espace culturel de la Grange à l’Université de Lausanne, inscriptions sur la page dédiée du Centre de traduction littéraire. La cérémonie se composera notamment d’une lecture scénique bilingue par Véronique Walzer traversant l’œuvre des lauréates, et des allocutions en l’honneur des lauréates seront prononcées par Marion Graf et Isabelle Vonlanthen. Une production du labOpera du Conservatoire de Lausanne accompagnera en musique les festivités. Un apéritif attendra naturellement les invités et le public à l’issue de la soirée.

Lis Künzli, née près de Willisau, a étudié la germanistique, la littérature comparée et la philosophie à Zürich, Aix-en-Provence et Berlin après avoir obtenu son diplôme d’enseignante. Depuis, elle traduit entre autres Amin Maalouf, Atiq Rahimi, Camille Laurens, Pierre Baillard, Pascale Hugues, Marivaux, S. Corinna Bille. Elle est également active dans la formation de la relève en traduction littéraire. Aujourd’hui, elle vit à Toulouse. En 2009, elle a reçu le prix de traduction Eugen Helmlé.

Le jury germanophone (Angela Sanmann-Graf, Isabelle Vonlanthen et Andreas Jandl) salue son sens fin de la nuance, le plaisir que ses textes prennent au jeu de langue et au jeu de mots, et le caractère de son œuvre toujours souligné par un grand soin et un souci du détail. Ils relèvent en outre l’engagement constant de la lauréate dans la traduction et le transfert de la littérature francophone contemporaine.

Après des études de littérature (germanique et française) et parallèlement à sa carrière académique d’enseignante-chercheuse à l’Université Paris XII, Françoise Toraille s’est tournée dès 1989 vers la traduction littéraire, qui correspondait à la fois à son amour des langues et à sa pratique de l’analyse textuelle et stylistique. Parmi les auteurs qu’elle a traduits figurent Saša Stanišić, Melinda Nadj Abonji, Terézia Mora et Galsan Tschinag.

Dans sa motivation, le jury francophone (Marie Fleury-Wullschleger, Marion Graf et Stéphane Pesnel) fait l’éloge de la lauréate en ces termes : « Nous saluons dans l’œuvre de Françoise Toraille la cohérence de ses choix ainsi que ses qualités de précision, d’inventivité et d’humour. »