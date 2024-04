Qu’est-ce que l’équité dans le système-livre au Québec ? (Archives nationales, Montréal)

Les journées de la série « Points de vue sur le livre », organisées par le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ), Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) et l'Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), reprennent ce printemps. La prochaine journée aura lieu aux Archives nationales à Montréal (535, avenue Viger Est) le 17 mai 2024, sous le thème « Qu’est-ce que l’équité dans le système-livre au Québec? ».

Le programme de la journée est accessible sur la page du GRÉLQ…

La série Points de vue sur le livre a pour objectif de réunir des universitaires, des bibliothécaires, des employé·e·s de l'État et des professionnel·le·s du livre (éditeurs, libraires, distributeurs) autour de sujets liés au milieu du livre et de l'édition au Québec.