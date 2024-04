Présentation de l'ouvrage “Les Cygnes sauvages” le 23 avril 2024 de 18:00 à 20:00 (Bibliothèque de l'École des Arts Décoratifs, 31 rue d'Ulm, 75005, Paris)

Publié aux éditions Leal Torres en 2022, l'ouvrage Les Cygnes sauvages transporte une aventure littéraire dans l'espace d'une œuvre pluridisciplinaire. Ce livre de création conjugue ainsi poésie, voyage, nature, Japon, photographie, artisanats d'art, etc.

L'ouvrage sera présenté par Priscillia Leal Torres, éditrice, et Bruno Bonnabry Duval, fabricant, au fil d'un dialogue animé par Hélène Campaignolle. Y seront abordés, entre autres, les choix de création éditoriale, le contexte de l'œuvre, les photographies délicates de Marie-Claude White, le processus de fabrication, et la notion de géopoétique. La matérialité originale de cette édition sera explicitée : bois, tissu de lin, teinture indigo, couture apparente, verre, impression en taille-douce – autant d'éléments venant s'ajouter aux composantes habituelles du livre. Le tout répond au projet d'une éditrice envisageant la lecture comme une "expérience sensible", ayant choisi comme maîtres-mots "exigence, rêve, imagination et rareté" – et évoquant volontiers son attention pour la relation de l'humain à la Terre.

L'ouvrage sera montré, et un court film en documentant différents aspects sera projeté au cours de la séance.

Cycle de conférences Entrevue(s), organisé par Roxane Jubert (École des Arts Décoratifs) et Hélène Campaignolle (CEEI)

Entré libre pour les publics de l'école et inscription obligatoire pour les publics extérieurs.