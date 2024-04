« Il ne leur manque que la parole » : Sons, cris et voix des animaux dans les cultures antiques et médiévales

Colloque international du réseau international de recherche ZOOMATHIA

Appel à communications pour le colloque international du réseau international de recherche Zoomathia

qui se tiendra du 24 au 26 octobre 2024 au campus Condorcet et au Collège de France

Le colloque entend aborder ainsi les conceptions développées par les penseurs et observateurs anciens pour décrire et/ou interpréter les voces des animaux, et les catégories qu’ils ont élaborées pour distinguer le bruit du langage.

En proposant d’interroger sur ces questions les documents anciens (écrits ou imagés) et les matériaux archéologiques à la lumière des réflexions contemporaines, ce colloque a aussi pour objectif de favoriser, dans l’esprit qui a présidé à la création du réseau international Zoomathia, le dialogue avec les sciences de la vie et du comportement, c’est-à-dire les croisements avec la zoologie ou encore l’éthologie.

Quatre perspectives principales sont proposées pour accueillir les communications :

Langage animal versus langage humain (approche théorique)

Sonosphère animale et compréhension (échanges intra-spécifiques et extra-spécifiques)

Cris, chant, imitation, musicalité(écriture du son, écriture de la voix)

La parole donnée aux animaux(représentation non sonore de la voix des animaux)

Voir le détail de l'appel…

Les propositions de communication feront l’objet d’une sélection par le comité scientifique. Les communications pourront être prononcées en français, anglais, allemand, italien ou espagnol.

Elles doivent être envoyées avant le 1er mai 2024 aux adresses suivantes :

isabelle.draelants@irht.cnrs.fr ; jean-charles.ducene@ephe.psl.eu ; stavros.lazaris@college-de-France.fr ; arnaud.zucker@univ-cotedazur.fr

Le programme sera communiqué début juin 2024.

Publier rapidement les résultats du colloque est un des objectifs des organisateurs ; les contributions écrites seront donc demandées peu de temps après la clôture du colloque.