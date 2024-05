Milena et Felice

En 1937, une jeune allemande et militante communiste, Margarete Buber, décide de fuir l’hitlérisme et se réfugie en compagnie de son mari Heinz Neumann, ancien député au Reichstag, à Moscou. Ils seront bientôt arrêtés pour "déviationnisme". Heinz disparaît aussitôt, sans doute exécuté, et Margarete est déportée en Sibérie pendant deux ans. En 1940, le NKVD la livre à la Gestapo qui l'interne à Ravensbrück. C'est à son arrivée dans ce camp, au mois d'octobre, qu'elle rencontre Milena Jesenská, célèbre journaliste tchèque et figure engagée de son temps. Pendant près de quatre ans, jusqu'à la mort de Milena à l'infirmerie du camp, le 17 mai 1944, les deux femmes vont vivre un bouleversant compagnonnage. Au milieu de la misère et de l'horreur quotidiennes, elles se racontent leur vie. La brève liaison de Milena avec Kafka au début des années 1920, ses deux mariages, d'abord avec l'écrivain juif Ernst Polak, puis avec l'architecte Jaromir Krejcar, sa carrière étonnante de journaliste, ses traductions de Kafka en tchèque, son mélange de force et de désinvolture face à l'invasion nazie en 1939, et ses désillusions de militante communiste. Tout cela, Margarete le rapporte fidèlement, comme le lui avait demandé Milena sur son lit d'agonie : "Tu leur diras qui je fus, n'est-ce pas ? Tu auras pour moi la clémence du juge." La collection "Fiction & Cie" des éditions du Seuil réédite Milena de Margarete Buber-Neumann, dont Fabula vous propose de lire un extrait…

Berlin 1935. Felice Bauer – par deux fois fiancée à Franz Kafka –, fuit l’Allemagne hitlérienne avec ses enfants, alors que les proches de l’écrivain tentent eux-aussi d’échapper aux horreurs d’un Holocauste annoncé. Des années plus tard, un homme prétendant être le fils de Kafka aborde le fils de Felice à Manhattan et le drame entourant les Lettres à Felice écrites par l’écrivain commence… Dans La vie après Kafka (Agullo), Magdaléna Platzová dépeint la magie et le poison des souvenirs , et met en lumière le courage nécessaire pour survivre aux vestiges brisés de l’Europe d’avant-guerre et rebâtir une vie dans un nouveau monde. Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…

