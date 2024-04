Magdaléna Platzová, La vie après Kafka

Traduit du tchèque par Barbora Faure

Berlin 1935. Felice Bauer – par deux fois fiancée à Franz Kafka –, fuit l’Allemagne hitlérienne avec ses enfants, alors que les proches de l’écrivain tentent eux-aussi d’échapper aux horreurs d’un Holocauste annoncé. Des années plus tard, un homme prétendant être le fils de Kafka aborde le fils de Felice à Manhattan et le drame entourant les Lettres à Felice écrites par l’écrivain commence…

La vie après Kafka dépeint la magie et le poison des souvenirs ; il met en lumière le courage nécessaire pour survivre aux vestiges brisés de l’Europe d’avant-guerre et rebâtir une vie dans un nouveau monde.

Magdaléna Platzová a commencé à suivre les traces de Felice en Amérique en 2010, alors que son fils était encore en vie. De cette rencontre avec lui et sa famille est né ce livre qui n’est finalement pas seulement consacré à Felice, mais aussi à ceux qui ont fait partie de la vie de Kafka.

Magdaléna Platzová est la fille de la dissidente tchèque Eda Kriseová et du réalisateur de documentaires Josef Platz. Élevée à Prague, elle a vécu à Washington DC et à New York, où elle a enseigné la littérature à l’Université de New York ; elle vit aujourd’hui à Lyon. Elle est l’auteure de plusieurs romans, dont Le saut d’Aaron publié par Agullo Editions et finaliste du prix Lidové Noviny du livre de l’année.

