"Voyager, c’est traduire". Découvrir, désigner et décrire l’œuvre d’art dans la littérature viatique entre France et Italie, XVIe-XVIIe s. (Paris Sorbonne)

Journée d’étude organisée le 25 novembre 2024,

à la Maison de la Recherche, Sorbonne Université, Paris

L’expérience du voyage place l’individu en situation de découvrir, d’observer et éventuellement de décrire des réalités qui n’ont pas d’équivalent strict dans la contrée d’où il vient. Dans la période qui suit les guerres d’Italie et précède le développement du Grand Tour, c’est le plus souvent à partir de connaissances livresques préalables que les voyageurs transalpins se trouvent confrontés aux paysages, aux monuments et aux œuvres, et vivent une expérience sensible et directe qui peut être médiatisée par leur érudition. L’essor de ces voyages entre France et Italie suscite une production de récits et de descriptions proportionnelle à l’horizon d’attente construit par la circulation des savoirs et des images entre ces deux espaces géographiques. C’est ainsi le rapport entre l’imaginaire des lecteurs et l’expérience effective des spectateurs face à des œuvres antiques ou modernes, de peinture, de sculpture ou d’architecture, qui sera l’objet de cette journée d’étude.

Parler de « littérature viatique » plutôt que de « récits de voyage » permet de prendre en compte non seulement les récits de voyage au sens propre (pèlerinages, ambassades, voyages d’agrément…), mais aussi des lettres ou des textes poétiques visant à évoquer, par les moyens propres des écritures épistolaire et poétique, les spécificités du lieu visité ainsi que les singularités de l’expérience viatique. En somme, nous souhaitons nous intéresser à toute production textuelle effectuée en vue de traduire en mots une expérience de déplacement d’un côté et de l’autre des Alpes, de pérégrination dans un espace inconnu dont il s’agit de transmettre les particularités, quel que soit le genre littéraire dans lequel elle s’inscrit. Une attention particulière sera portée à tout ce qui, dans les textes, relève de l’autopsie, c’est-à-dire le fait d’observer les monuments, les œuvres, les paysages par soi-même et de pouvoir accréditer son discours par cette qualité de témoin oculaire : cette règle de l’autopsie caractérise en effet bon nombre de récits de voyage et se voit érigée par les auteurs en véritable garantie d’authenticité. C’est la connaissance directe et le témoignage oculaire qui donnent au récit de voyage sa valeur et son intérêt.

Cette journée d’étude portera ainsi spécifiquement sur les témoignages relatifs aux œuvre(s) d’art observée(s) en France ou en Italie par des voyageurs aux XVIe et XVIIe siècles, et en particulier sur les réactions face à l’œuvre d’art, les modalités de l’expression de l’étonnement, de l’émerveillement, de l’incrédulité voire de la déception dans la langue de ces voyageurs, dans leurs choix lexicaux et leur syntaxe :

Dans quelle mesure l’expérience visuelle directe est-elle particulièrement mise en avant quand il s’agit d’évoquer des œuvres d’art ? Comment ce phénomène d’autopsie pèse-t-il sur la perception d’un regard étranger ?

Quels sont les mots, les catégories critiques, les notions utilisés pour décrire les œuvres appartenant au patrimoine en train de se constituer de l’une de ces deux contrées transalpines ?

Le voyageur utilise-t-il un lexique artistique, des métaphores, des périphrases ?

Transfère-t-il des xénismes dans l’idiome qui lui sert à s’exprimer? Use-t-il de néologismes ?

Ces éléments de lexique servent-ils à enrichir sa langue maternelle de manière pérenne ? Sont-ils utilisés dans d’autres textes par la suite, voire intégrés en définitive dans les dictionnaires ?

Que nous apprennent ces témoignages sur les figures de médiateurs et d’interprètes, sur leur rôle dans la découverte de ces œuvres, sur la langue qu’ils employaient ?

Cette journée d’études entend traiter ces diverses questions en portant tout à la fois l’attention sur des études de cas et sur des analyses plus transversales. Les échanges qui se noueront entre les membres de l’équipe du projet ArTerm et les participants permettront de déterminer dans quelle mesure la question du témoignage sur l’œuvre d’art permet d’aborder la possibilité d’un enrichissement lexical des langues françaises et italiennes l’une par l’autre. Cette problématique se trouve au centre du projet ArTerm qui sert de cadre à l’organisation de cette journée d’étude.

Le projet ArTerm a en effet pour objectif d’étudier la circulation des thèmes, des concepts, des pratiques et des mots de l'art entre l'Italie et la France aux XVIe et XVIIe siècles, à une période où la riche production théorique et technique de la Renaissance italienne dialogue étroitement avec le développement de la théorie de l’art en France. Ce projet bénéficie du dispositif Emergence(s) de la Mairie de Paris pour 2023-2026 (Paris-Rome : des langages pour les images) et du soutien de l’Agence nationale de recherche (ANR) pour 2024-2028 (Du modèle italien à l’émergence d’une terminologie du patrimoine artistique français).

—

Modalités de contribution

Les propositions de communication (maximum 200 mots, complétés d’une brève présentation bio-bibliographique) sont à transmettre à arterm.paris@gmail.com avant le 15 mai. Les participants seront informés le 15 juin au plus tard.

Les actes pourront faire l’objet d’une publication.

—

Bibliographie critique indicative :

Sources pouvant faire l'objet d'une communication (liste non exhaustive) :

