Mythologie gréco-romaine et Orientalisme : un face-à-face. Avec Marion Schaak-Millet et Carole Boidin (Séminaire TIGRE "Mythe et Illustration", Guyancourt & en ligne)

Marion Shaack-Millet ( Chargée de missions scientifiques, Bibliothèque Centrale de Versailles, Direction des Affaires culturelles),

André Suréda, entre poésie et réalisme ; la peinture au service de l’illustration

À partir de l’exemple des Nuits d’Alger de Louis Bertrand, (1929), nous nous proposons d’explorer le mode opératoire de l’artiste, tenté d’abord par un orientalisme romantique, puis fasciné par la réalité de la rue. Ce travail d’illustration, nourri par une culture du terrain, et d’une technique mise au point en vue de la peinture de grand format, évolue au contact du texte, et notamment de la poésie orientale elle-même.

—



Carole Boidin (Université de Nanterre),

Mythes coloniaux illustrés: des Mille et Une Nuits aux Nuits d'Alger

Dès les premières décennies de la présence coloniale française en Algérie, nombreuses sont les productions culturelles à vanter une terre fantasmée par le prisme des Mille et Une Nuits. Lieu de l’exotisme, de la sensualité et d’un raffinement esthétique parfois contrasté, Alger et d’autres villes deviennent de nouvelles Bagdad, sous l’égide protectrice de la France.

Nous présenterons quelques exemples de ces productions, tirés de la presse, de publications savantes, de la littérature et de la publicité. Nous nous pencherons tout particulièrement, ensuite, sur l’entreprise de Louis Bertrand qui, dans ses Nuits d’Alger de 1929, illustrées par Suréda, s’attache au contraire à détacher l’image de l’Algérie de ce modèle qu’il juge sans valeur, au profit d’une valorisation de la latinité nord-africaine.