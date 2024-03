Voyage d'une langue à l'autre (Dieulefit)

Voyage d'une langue à l'autre

5e édition - 20-21 avril 2024, Dieulefit

L'événement "Voyage d'une langue à l'autre" est à la fois un hommage à Bernard Hoepffner, traducteur littéraire décédé en 2017, et une illustration de l'art de la traduction. Cette 5e édition du Voyage réunira en une suite d'escales linguistiques des traducteurs (Nathalie Castagné, Corinna Gepner, Hans Gregor Njemz, Samuel Sfez, Dominique Vitalyos), des écrivains (Pavlo Matyuscha, Akira Mizubayashi, Daniel Tammet), des chercheurs (Michel Debidour, Martine Boyer-Weinmann, Denis Reynaud, Galyna Dranenko) et l'avocate Noémie Enser pour une séquence sur la profession de traducteur mise en danger par l'I.A. Le Voyage est assorti d'ateliers de traduction. Son accès est libre et gratuit.

Pour consulter le programme, cliquez ici.