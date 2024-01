Illustrer Proust (séminaire Carte blanche CEEI-THALIM, séance n°1, le mardi 30 janvier, 17h, INHA)

Le séminaire CEEI-THALIM de cette année débute par une série de conférences “Carte blanche”, la première accueillera Jan Baetens (Université de Leuven) pour une intervention intitulée :



Illustrer Proust

Le mardi 30 janvier

à 17h

INHA (salle Vasari)

En discussion avec Dominique Vaugeois (Université de Rennes 2)





Présentation : “Illustrer Proust” est une opération qui paraît toute simple, mais qui n’a cessé de tracasser tous ceux -lecteurs, critiques, artistes, éditeurs- qui se sont penchés sur la question depuis maintenant plus d’un siècle. L’illustration n’a en effet pas toujours bonne presse, et celle de la Recherche passe aux yeux de certains pour un sacrilège. Or les illustrations existent, elles sont même nombreuses. On tentera d’examiner ici, non pas les rapports entre texte et image, mais les raisons qui ont pu motivé la production de ces illustrations et la manière dont ces dernières fonctionnent en réseau, indépendamment (ou presque) de leur rapport au texte de Proust.

Notice biographique de l’intervenant : Jan Baetens est professeur émérite d’études culturelles à l’université de Louvain. Ses travaux portent aussi bien sur la poésie contemporaine que sur les rapports texte/image dans les genres dits mineurs. Il s’efforce aussi de croiser poésie et image (gravure, photographie, cinéma), tant du point de vue de la recherche que de celui de la création. Il est entre autres l’auteur d’une monographie sur les éditions illustrées de la Recherche (Illustrer Proust, Les Impressions Nouvelles, 2022) et d’un recueil sur Rome qu’il a lui-même illustré (Changer de sens, éd. L’herbe qui tremble, 2023).

Notice biographique de la discutante : Dominique Vaugeois est professeure de littérature française à l’Université Rennes 2 et membre du CELLAM. Ses recherches principales concernent l’essai esthétique moderne en France et entendent contribuer à une histoire de la parole des écrivains sur l’art ainsi qu’à une réflexion sur les valeurs critiques. Dernières publications : Malraux à contretemps, Nouvelles éditions Place, 2016, La Critique à l’écran I et II, Septentrion, 2018 et 2021 (dir. avec S. Dreyer), “L’étoile et la boussole : de la faculté de juger dans les Salons de Baudelaire”, Lire les Salons de Baudelaire, A. Schellino et J. Zanetta (dir.), Rennes, PUR, 2023.

En savoir plus...